В Stellantis подтвердили скорую смену генерального директора

Stellantis появился в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot Citroen (PSA Group), и в него вошли марки Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, RAM, Fiat и комтрансовый Fiat Professional, Lancia, Chrysler, Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall, а также каршеринговый сервис Free2Move и производитель аксессуаров Mopar. На момент основания концерн претендовал на четвертое место по объему производства в мире после Volkswagen Group, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi.

Однако по итогам 2023 года Stellantis занял только пятое место (по данным Focus2Move). В топ-5 попали Toyota Group (10,8 миллиона автомобилей), Volkswagen Group (8,8 миллиона штук), Hyundai-Kia (7,1 миллиона штук), Renault-Nissan(6,9 миллиона штук) и Stellantis (6,5 миллиона штук).