Видео: два быстрейших кроссовера Нюрбургринга сравнили в дрэге

«Заряженный» Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio оснащен 2,9-литровым твин-турбо двигателем V6, выдающим 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час кроссовер разгоняется за 3,8 секунды, а его максимальная скорость равна 285 километрам в час.