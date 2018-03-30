«Механика» оказалось слишком сложной для американских угонщиков

Два подростка из Бонита Спрингс, штат Флорида, попытались угнать автомобиль службы доставки Domino’s Pizza, но не смогли справиться с механической коробкой передач. Об этом сообщает Miami Herald.

В отчете полиции указано, что Исаак Хавьер Ортез, 13 лет проработавший доставщиком пиццы, припарковал свою Toyota Corolla около одного из домов на Вермонт-Стрит. Обычно передача заказа занимает не более пяти минут, поэтому он не стал глушить двигатель.

В этот раз, однако, оказалось, что владелец дома не заказывал пиццу. Пытаясь выяснить почему ему дали этот адрес для доставки, Ортез услышал, как кто-то пытается отъехать на его машине от тротуара. Он увидел двух подростков в масках, которые не смогли включить нужную передачу, выскочили из машины и убежали. Позже их задержала полиция недалеко от железной дороги.

Весной 2017 года полиция Кливленда арестовала преступника, который также не смог угнать машину из-за неумения пользоваться механической коробкой передач. Сналача он потребовал владельца научить его переключать передачи, однако впоследствии сдался и бросил машину.