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17:42

Первый Стиг из Top Gear вернулся в гонки

Перри Маккарти будет выступать в ралли-кроссе

Бывший гонщик Формулы-1 Перри Маккарти, который 15 лет назад ушел из спорта из-за травмы и участвовал в шоу Top Gear в роли «неизвестного гонщика» Стига, решил вернуться в соревнования. Теперь он будет выступать в ралли-кроссе.

Британскому гонщику 58 лет и, как он сам рассказывал в одном из интервью, после выхода на пенсию много думал о том, чем хочет заниматься дальше. В итоге он пришел к тому, что хочет вернуться в большой спорт.

Как сказал Маккарти, он не терял времени зря и даже будучи на пенсии продолжал тренироваться. Благодаря этому он, несмотря на возраст, все еще остается «одним из лучших тест-пилотов».

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Маккарти выступит в серии Titans RX. Управлять ему предстоит полноприводным автомобилем Pantera RX6 на трассе «Лидден-хилл». Помимо этого, Перри предстоит встретиться на треке с бывшим гонщиком Формулы-1 Нельсоном Пике-младшим и лидером чемпионата мира по ралли-кроссу Кевином Хансеном.

Также на трассе в «Лидден-хилл» состоится еще один раллийный дебют — в гонке примет участие гонщица серии Supercars Эбби Итон, которая сейчас выполняет роль тест-пилота в шоу The Grand Tour, созданном бывшими ведущими Top Gear Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем.