Первый Стиг из Top Gear вернулся в гонки

Британскому гонщику 58 лет и, как он сам рассказывал в одном из интервью, после выхода на пенсию много думал о том, чем хочет заниматься дальше. В итоге он пришел к тому, что хочет вернуться в большой спорт.
Как сказал Маккарти, он не терял времени зря и даже будучи на пенсии продолжал тренироваться. Благодаря этому он, несмотря на возраст, все еще остается «одним из лучших тест-пилотов».
Маккарти выступит в серии Titans RX. Управлять ему предстоит полноприводным автомобилем Pantera RX6 на трассе «Лидден-хилл». Помимо этого, Перри предстоит встретиться на треке с бывшим гонщиком Формулы-1 Нельсоном Пике-младшим и лидером чемпионата мира по ралли-кроссу Кевином Хансеном.
Также на трассе в «Лидден-хилл» состоится еще один раллийный дебют — в гонке примет участие гонщица серии Supercars Эбби Итон, которая сейчас выполняет роль тест-пилота в шоу The Grand Tour, созданном бывшими ведущими Top Gear Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем.