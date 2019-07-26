Первый Стиг из Top Gear вернулся в гонки

Британскому гонщику 58 лет и, как он сам рассказывал в одном из интервью, после выхода на пенсию много думал о том, чем хочет заниматься дальше. В итоге он пришел к тому, что хочет вернуться в большой спорт.

Как сказал Маккарти, он не терял времени зря и даже будучи на пенсии продолжал тренироваться. Благодаря этому он, несмотря на возраст, все еще остается «одним из лучших тест-пилотов».