Германия выступила против ограничения скорости на автобанах

Предложение установить ограничение скорости на последних «безлимитных» европейских магистралях было отклонено. Бундестаг проголосовал против законопроекта партии Зелёных, который предписывал федеральному правительству установить ограничение скорости в 130 км/ч на всех скоростных автомагистралях Германии протяжённостью 13 009 километров. Разумеется, это предложение изначально казалось весьма спорным в стране, где отсутствие каких-либо ограничений скорости на автобанах лежит в основе превосходства немецкого автопрома. Депутаты из партии Зелёных, впрочем, были категорически с этим не согласны и называли отсутствие скоростных лимитов «безумием».