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16:00

Германия выступила против ограничения скорости на автобанах

Немецкие автомагистрали останутся по-прежнему «безлимитными»

Бундестаг отклонил законопроект партии Зелёных о введении скоростного лимита в 130 км/ч на всех автобанах Германии.

Предложение установить ограничение скорости на последних «безлимитных» европейских магистралях было отклонено. Бундестаг проголосовал против законопроекта партии Зелёных, который предписывал федеральному правительству установить ограничение скорости в 130 км/ч на всех скоростных автомагистралях Германии протяжённостью 13 009 километров. Разумеется, это предложение изначально казалось весьма спорным в стране, где отсутствие каких-либо ограничений скорости на автобанах лежит в основе превосходства немецкого автопрома. Депутаты из партии Зелёных, впрочем, были категорически с этим не согласны и называли отсутствие скоростных лимитов «безумием».

По их мнению, это провоцировало водителей совершать разные необдуманные поступки, приводящие к дорожно-транспортным происшествиям с большим количеством жертв, а также изрядно загрязняло атмосферу повышенными выбросами углекислого газа. Между тем, министр транспорта Германии заявил, что введение единого ограничения скорости «противоречит здравому смыслу». На сегодняшний день скоростной лимит действует примерно на трети автобанов страны, не считая введения временных ограничений в случае ремонтов дорожного покрытия или неблагоприятной погоды.