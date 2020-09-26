18:00

Kia не определилась с судьбой Stinger даже после обновления

Целесообразность разработки преемника всё ещё изучается

Stinger © Kia
Александр Пономарев
Обычно к тому времени, когда модель переживает плановое обновление, производитель уже полным ходом работает над следующим поколением, но к Kia Stinger это не относится.

Руководитель отдела планирования продуктов австралийского представительства марки Роланд Риверо заявил изданию Car Sales, что Kia не определилась с судьбой Stinger даже после обновления. «Что касается того, как будет выглядеть модель следующего поколения, то ответа на этот вопрос до сих пор нет», сообщил он. Риверо также добавил, что жизненный цикл нынешнего Stinger будет увеличен на более длительный период, чем обычно, чтобы обеспечить производителю больше времени на принятие решения о дальнейшей судьбе модели. И, как минимум, чтобы хотя бы окупить затраты на её разработку, потому что с этим у Kia до сих пор проблемы.

«Возможно, более продолжительный жизненный цикл даст больше возможностей для принятия решения. Но в настоящее время судьба модели следующего поколения остаётся под вопросом», сообщил Риверо. Не секрет, что Stinger никогда не оправдывал ожиданий Kia с точки зрения объёмов продаж: к примеру, на европейском рынке с момента запуска модели три года назад было продано всего около 10 000 автомобилей. Недавний рестайлинг вряд ли что-то изменит, так как корейцы ограничились небольшими доработками экстерьера и интерьера, а изменения в моторной гамме сведены к минимуму.