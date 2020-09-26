Руководитель отдела планирования продуктов австралийского представительства марки Роланд Риверо заявил изданию Car Sales, что Kia не определилась с судьбой Stinger даже после обновления. «Что касается того, как будет выглядеть модель следующего поколения, то ответа на этот вопрос до сих пор нет», — сообщил он. Риверо также добавил, что жизненный цикл нынешнего Stinger будет увеличен на более длительный период, чем обычно, чтобы обеспечить производителю больше времени на принятие решения о дальнейшей судьбе модели. И, как минимум, чтобы хотя бы окупить затраты на её разработку, потому что с этим у Kia до сих пор проблемы.
«Возможно, более продолжительный жизненный цикл даст больше возможностей для принятия решения. Но в настоящее время судьба модели следующего поколения остаётся под вопросом», — сообщил Риверо. Не секрет, что Stinger никогда не оправдывал ожиданий Kia с точки зрения объёмов продаж: к примеру, на европейском рынке с момента запуска модели три года назад было продано всего около 10 000 автомобилей. Недавний рестайлинг вряд ли что-то изменит, так как корейцы ограничились небольшими доработками экстерьера и интерьера, а изменения в моторной гамме сведены к минимуму.