Руководитель отдела планирования продуктов австралийского представительства марки Роланд Риверо заявил изданию Car Sales, что Kia не определилась с судьбой Stinger даже после обновления. «Что касается того, как будет выглядеть модель следующего поколения, то ответа на этот вопрос до сих пор нет», — сообщил он. Риверо также добавил, что жизненный цикл нынешнего Stinger будет увеличен на более длительный период, чем обычно, чтобы обеспечить производителю больше времени на принятие решения о дальнейшей судьбе модели. И, как минимум, чтобы хотя бы окупить затраты на её разработку, потому что с этим у Kia до сих пор проблемы.