Фотофакт: у МВД России появился Kia Stinger с шильдиком «Жигули»

Обычно на служебных автомобилях спецслужб нет места тюнингу и юмору, но исключения встречаются. Последние партии «Жигулей» заступили в полицию в 2011-2012 годах, и «семёрки» на балансе полиции до сих пор можно встретить даже в крупных городах. АвтоВАЗ несколько десятилетий остаётся главным поставщиком служебных машин: на госзакупки Lada в 2024 году только по открытым источникам власти потратили свыше десяти миллиардов рублей.