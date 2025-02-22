Фотофакт: у МВД России появился Kia Stinger с шильдиком «Жигули»К «импортозамещению» служебного транспорта отнеслись с иронией
Из открытых источников известно: на балансе МВД находится Kia Stinger 2022 года выпуска, причём полицейским достался полноприводный седан калининградской сборки из последних партий. Вероятно, примерно в то же время закупили и машины для Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения — все четырёхдверки в идентичной богатой комплектации GT-Line.
Обычно на служебных автомобилях спецслужб нет места тюнингу и юмору, но исключения встречаются. Последние партии «Жигулей» заступили в полицию в 2011-2012 годах, и «семёрки» на балансе полиции до сих пор можно встретить даже в крупных городах. АвтоВАЗ несколько десятилетий остаётся главным поставщиком служебных машин: на госзакупки Lada в 2024 году только по открытым источникам власти потратили свыше десяти миллиардов рублей.
Отечественным автомобилям на службе нет альтернативы, а среди иномарок в фаворитах ожидаемо китайские марки. Судя по недавней презентации для МВД, рассматривается возможность закупки целой плеяды моделей концерна Great Wall: в списке могут быть кроссоверы, внедорожники и пикапы Haval и GWM.