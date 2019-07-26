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11:20

Kia построила экстремальный Stinger

Штучный трековый лифтбек сделали легче и мощнее обычного автомобиля

Британское отделение Kia и технологический центр марки из немецкого Рюссельсхайма построили уникальный трековый Stinger. Автомобиль призван раскрыть весь потенциал модели и существует в единственном экземпляре. Он легче и мощнее обычного лифтбека, а также оснащен модернизированной подвеской.

Трековый Kia Stinger GT420 на 150 килограммов легче исходного Stinger GT-S: массу снизили за счет полного демонтажа внутренних панелей обшивки, аудиосистемы, заднего дивана, панорамной крыши и установки облегченного аккумулятора Lite Blox (минус 22 килограмма). Кроме того, в салоне «Стингера» теперь есть оригинальный каркас безопасности и пара гоночных ковшей Sparco.

Динамика разгона Stinger GT420 держится в секрете, но она точно должна быть лучше, чем у Stinger GT. Ему, чтобы достигнуть первой «сотни», требуется 4,9 секунды.

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В движение лифтбек приводит 3,3-литровый твин-турбо V6, который получил новый блок управления, свечи HKS M45il, фильтр нулевого сопротивления K&N и безкатализаторный выхлоп Milltek Sport. После доработок отдача двигателя составила 428 сил и 560 Нм момента, против 370 сил и 510 Нм момента у «гражданской» машины. Восьмидиапазонный «автомат» обзавелся новой прошивкой, ускоряющей реакции в режимах Sport и Sport+, и увеличенным масляным радиатором.

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Kia Stinger GT420 лишился адаптивных амортизаторов, место которых заняли пассивные перекалиброванные стойки Mando с пружинами Eibach Pro. Отрицательный развал передних колес увеличили до 2,5 градуса, а сзади установили пару поперечен, увеличивающих жесткость. Наконец, стоковые стабилизаторы поперечной устойчивости заменили на более толстые, а передние тормоза — на шестипоршневые Brembo с 380-миллиметровыми роторами. Колеса — 19-дюймовые OZ Racing Leggera — обуты в покрышки Pirelli Trofeo-R.

Обычный Kia Stinger можно купить в России за 2 074 900 рублей. Это будут автомобиль с 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 сил и задним приводом. Полноприводный Stinger GT с 3.3 V6 обойдется в 3 404 900 рублей.