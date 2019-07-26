Kia построила экстремальный Stinger

В движение лифтбек приводит 3,3-литровый твин-турбо V6, который получил новый блок управления, свечи HKS M45il, фильтр нулевого сопротивления K&N и безкатализаторный выхлоп Milltek Sport. После доработок отдача двигателя составила 428 сил и 560 Нм момента, против 370 сил и 510 Нм момента у «гражданской» машины. Восьмидиапазонный «автомат» обзавелся новой прошивкой, ускоряющей реакции в режимах Sport и Sport+, и увеличенным масляным радиатором.