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10:59

Kia сделала спецверсию Stinger для любителей дрифта

В Нью-Йорке дебютировал лифтбек с индексом GTS

Компания Kia представила специальную версию Stinger GTS для любителей дрифта. Новинка будет выпущена тиражом всего 800 экземпляров. Главная особенность лифтбека — новая полноприводная трансмиссия с механическим самоблоком в задней оси, способная до 100 процентов тяги передавать на задние колеса.
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Отличие D-AWD от обычной трансмиссии заключается в настройках, которые должны сократить ту разницу в поведении, что есть у заднеприводного и полноприводного Stinger GT. В ездовом режиме Comfort на заднюю ось передается 60 процентов тяги, в Sport этот показатель увеличивается до 80 процентов. Новый режим Drift подразумевает 100 процентов момента на задней оси и одновременное удержание выбранной передачи.

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Вдобавок на Kia Stinger GTS поменялась логика переключений восьмидиапазонного «автомата», алгоритм работы системы контроля устойчивости и рулевого управления. GTS можно заказать также с приводом на задние колеса. В этом случае отличаться от обычного GT лифтбек будет только декором.

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Kia Stinger GTS предлагается в оранжевом цвете Federation с деталями из углепластика, отделкой салона алькантарой и искусственной замшей Chamude. В оснащение лифтбека входит панорамная крыша, 720-ваттная аудиосистема Harman/Kardon, беспроводная зарядка для смартфонов.

Продажи Kia Stinger GTS на североамериканском рынке начнутся до конца весны. Цена — 44 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей).

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