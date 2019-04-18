Kia сделала спецверсию Stinger для любителей дрифта

Отличие D-AWD от обычной трансмиссии заключается в настройках, которые должны сократить ту разницу в поведении, что есть у заднеприводного и полноприводного Stinger GT. В ездовом режиме Comfort на заднюю ось передается 60 процентов тяги, в Sport этот показатель увеличивается до 80 процентов. Новый режим Drift подразумевает 100 процентов момента на задней оси и одновременное удержание выбранной передачи.
Вдобавок на Kia Stinger GTS поменялась логика переключений восьмидиапазонного «автомата», алгоритм работы системы контроля устойчивости и рулевого управления. GTS можно заказать также с приводом на задние колеса. В этом случае отличаться от обычного GT лифтбек будет только декором.
Kia Stinger GTS предлагается в оранжевом цвете Federation с деталями из углепластика, отделкой салона алькантарой и искусственной замшей Chamude. В оснащение лифтбека входит панорамная крыша, 720-ваттная аудиосистема Harman/Kardon, беспроводная зарядка для смартфонов.
Продажи Kia Stinger GTS на североамериканском рынке начнутся до конца весны. Цена — 44 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей).