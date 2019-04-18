Kia сделала спецверсию Stinger для любителей дрифта

Отличие D-AWD от обычной трансмиссии заключается в настройках, которые должны сократить ту разницу в поведении, что есть у заднеприводного и полноприводного Stinger GT. В ездовом режиме Comfort на заднюю ось передается 60 процентов тяги, в Sport этот показатель увеличивается до 80 процентов. Новый режим Drift подразумевает 100 процентов момента на задней оси и одновременное удержание выбранной передачи.