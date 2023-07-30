Видео: лифтбек Kia Stinger GT и седан Infiniti Q50 RS свели в гонке по прямой

Видео: лифтбек Kia Stinger GT и седан Infiniti Q50 RS свели в гонке по прямойСоперники оказались близки по своим возможностям
Блогеры устроили сражение лифтбека Kia Stinger GT и седана Infiniti Q50 RS. Авторы канала Sam CarLegion устроили очередную гонку по прямой, участниками которой на сей раз стали две «заряженные» модели. Блогеры решили в этот раз не сравнивать спорткары или «горячие» хэтчбеки, а устроили дуэль для двух «заряженных» моделей, причём достаточно необычных по меркам гоночной трассы — в соперники Kia Stinger GT Tribute Edition устроители заезда выбрали Infiniti Q50 в исполнении Red Sport Black Opal Edition.
Kia Stinger GT Tribute Edition 2023 года оснащён 3,3-литровым турбодвигателем V6, который выдаёт 370 лошадиных сил и 376 Нм. Через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач эта мощность отправляется на все четыре колеса.
Infiniti Q50 Red Sport Black Opal Edition имеет меньший 3,0-литровый двигатель, но он развивает большую мощность — 400 сил, хотя и меньший крутящий момент 350 Нм. Коробка передач — 7-ступенчатая автоматическая, но привод такой же, на все четыре колеса.
При массе около 1900 килограммов модель Kia почти на сотню килограммов тяжелее соперника от Infiniti, что при примерно равных параметрах силовой установки делает гонку ещё более интересной и непредсказуемой.