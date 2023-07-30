Видео: лифтбек Kia Stinger GT и седан Infiniti Q50 RS свели в гонке по прямой

Соперники оказались близки по своим возможностям

Блогеры устроили сражение лифтбека Kia Stinger GT и седана Infiniti Q50 RS. Авторы канала Sam CarLegion устроили очередную гонку по прямой, участниками которой на сей раз стали две «заряженные» модели. Блогеры решили в этот раз не сравнивать спорткары или «горячие» хэтчбеки, а устроили дуэль для двух «заряженных» моделей, причём достаточно необычных по меркам гоночной трассы — в соперники Kia Stinger GT Tribute Edition устроители заезда выбрали Infiniti Q50 в исполнении Red Sport Black Opal Edition.