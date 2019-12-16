Российский Kia Stinger обновился и получил новые опции

Kia Stinger 2020 модельного года уже в стандартном исполнении получит полностью светодиодные фары, чем и обусловлено увеличение стартовой цены. В комплектации Luxe для лифтбека теперь доступна отделка экокожей, а также передние и задние датчики парковки. Вместе с тем в Kia решили упразднить беспроводную зарядку для смартфона, так как она не пользовалась спросом у клиентов. Это позволило снизить стоимость автомобиля на 20 тысяч рублей.
Ниже в таблице приведены цены на Kia Stinger 2020 модельного года в сравнении с дореформенной моделью.
|Комплектация
|Kia Sringer 2020
|Kia Stinger 2019
|Comfort
|2 114 900
|2 074 900
|Luxe
|2 264 900
|2 284 900
|Prestige
|2 424 900
|2 604 900
|Style
|2 639 900
|2 639 900
|GT Line
|2 844 900
|2 844 900
|GT
|3 404 900
|3 404 900
Stinger Prestige укомплектован аудиосистемой с девятью динамиками и навигационной системой с дисплеем диагональю восемь дюймов, с предустановленными трехмерными картами, передними и задними датчиками парковки. Топовые комплектации Style, GT Line и GT в 2020 модельном году остаются без изменений.
По информации «Мотора», за 11 месяцев 2019 года в России было продано 1344 экземпляра Stinger, в том числе 97 автомобилей в ноябре. Лучшим месяцем для модели оказался май – дилерам удалось реализовать 235 машин.