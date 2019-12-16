Российский Kia Stinger обновился и получил новые опции

Kia Stinger 2020 модельного года уже в стандартном исполнении получит полностью светодиодные фары, чем и обусловлено увеличение стартовой цены. В комплектации Luxe для лифтбека теперь доступна отделка экокожей, а также передние и задние датчики парковки. Вместе с тем в Kia решили упразднить беспроводную зарядку для смартфона, так как она не пользовалась спросом у клиентов. Это позволило снизить стоимость автомобиля на 20 тысяч рублей.

Ниже в таблице приведены цены на Kia Stinger 2020 модельного года в сравнении с дореформенной моделью.