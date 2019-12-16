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17:55

Российский Kia Stinger обновился и получил новые опции

Для лифтбека стали доступны новые варианты мультимедийного оснащения

Kia Stinger
Лиза Будрина
Kia выводит на российский рынок обновленный Stinger, цены на который варьируются от 2 114 900 до 3 404 900 рублей. Причем начальная стоимость выросла на 40 тысяч рублей за счет расширенного набора базового оборудования, а автомобиль в самой популярной комплектации Prestige подешевел на 180 тысяч рублей – до 2 424 900 рублей.

Kia Stinger 2020 модельного года уже в стандартном исполнении получит полностью светодиодные фары, чем и обусловлено увеличение стартовой цены. В комплектации Luxe для лифтбека теперь доступна отделка экокожей, а также передние и задние датчики парковки. Вместе с тем в Kia решили упразднить беспроводную зарядку для смартфона, так как она не пользовалась спросом у клиентов. Это позволило снизить стоимость автомобиля на 20 тысяч рублей.

Ниже в таблице приведены цены на Kia Stinger 2020 модельного года в сравнении с дореформенной моделью.

КомплектацияKia Sringer 2020Kia Stinger 2019
Comfort2 114 9002 074 900
Luxe2 264 9002 284 900
Prestige2 424 9002 604 900
Style2 639 9002 639 900
GT Line2 844 9002 844 900
GT3 404 9003 404 900

Stinger Prestige укомплектован аудиосистемой с девятью динамиками и навигационной системой с дисплеем диагональю восемь дюймов, с предустановленными трехмерными картами, передними и задними датчиками парковки. Топовые комплектации Style, GT Line и GT в 2020 модельном году остаются без изменений.

По информации «Мотора», за 11 месяцев 2019 года в России было продано 1344 экземпляра Stinger, в том числе 97 автомобилей в ноябре. Лучшим месяцем для модели оказался май – дилерам удалось реализовать 235 машин.