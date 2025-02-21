Stellantis представил автопилот Level 3 и анонсировал его внедорожную версию

Разработка Stellantis соответствует третьему уровню автономности по шкале SAE. Автопилот не слепнет ночью и при плохой погоде, но работает только на скоростях до 60 километров в час. Для сравнения: мерседесовский Drive Pilot управляет машиной вплоть до 95 км/ч с перспективой к концу десятилетия поднять планку до 130 км/ч. Помимо SAE Level 3, STLA AutoDrive 1.0 может работать как обычная система Level 2 (требует держать руки на руле) или Level 2+ (можно убрать руки, но смотреть только на дорогу), причем скоростной порог в этом случае выше.