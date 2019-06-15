Преступник угнал автомобиль, потому что устал идти пешком

Вот и в момент угона он отбывал условный срок, находясь на свободе. Из родного Манчестера в тот злополучный вечер он вместе с приятелем отправился в соседний город Колн, но переоценил свои силы. Мужчины прошли большую часть пути в 55 километров, когда решили всё бросить, раздобыть машину и уехать обратно домой.