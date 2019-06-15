Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
9:00

Преступник угнал автомобиль, потому что устал идти пешком

Британец вышел из тюрьмы, чтобы тут же вернуться обратно

Слово «преступник» для британца Мэтью Александера Фергюсона — не характеристика, а скорее род занятий. Он имеет 15 судимостей по 28 эпизодам нарушения закона, среди которых кражи, подделка документов и угоны автомобилей. И всё это — к 22 годам!

Вот и в момент угона он отбывал условный срок, находясь на свободе. Из родного Манчестера в тот злополучный вечер он вместе с приятелем отправился в соседний город Колн, но переоценил свои силы. Мужчины прошли большую часть пути в 55 километров, когда решили всё бросить, раздобыть машину и уехать обратно домой.

Кадр из фильма «Угнать за 60 секунд»

Между тем было уже три часа ночи. Злоумышленники угнали из двора частного дома два автомобиля — Skoda Superb и Mini. Пожадничали. Шкода была оснащена охранной системой с GPS-треккером, поэтому поймали угонщиков очень скоро.

На суде Фергюсон принес извинения семье потерпевших и даже передал через адвоката письмо, в котором просил прощения. Он заявил, что глубоко раскаивается. Судья раскаяние оценил, но все же приговорил рецидивиста к 30 месяцам тюрьмы. А прокурор особо отметил «тягу обвиняемого к автомобильному транспорту».

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...