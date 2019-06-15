Преступник угнал автомобиль, потому что устал идти пешком

Вот и в момент угона он отбывал условный срок, находясь на свободе. Из родного Манчестера в тот злополучный вечер он вместе с приятелем отправился в соседний город Колн, но переоценил свои силы. Мужчины прошли большую часть пути в 55 километров, когда решили всё бросить, раздобыть машину и уехать обратно домой.
Между тем было уже три часа ночи. Злоумышленники угнали из двора частного дома два автомобиля — Skoda Superb и Mini. Пожадничали. Шкода была оснащена охранной системой с GPS-треккером, поэтому поймали угонщиков очень скоро.
На суде Фергюсон принес извинения семье потерпевших и даже передал через адвоката письмо, в котором просил прощения. Он заявил, что глубоко раскаивается. Судья раскаяние оценил, но все же приговорил рецидивиста к 30 месяцам тюрьмы. А прокурор особо отметил «тягу обвиняемого к автомобильному транспорту».