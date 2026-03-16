Столичные мойки не справляются с потоком машин

«Аналитики рассказали „Базе“, что в столице работает около 6 тысяч моек всех типов — это примерно 23% от общего числа точек в России. Но и их не хватает для 4 млн легковых машин в городе — именно столько было зарегистрировано на начало 2026 года, сообщает „Автостат-Инфо“. Из-за такого количества автомобилей каждая мойка работает под высокой нагрузкой», — говорится в публикации.

Ситуацию усугубляют и роботизированные мойки: в них неожиданно может закончиться вода или моющая химия. Те же проблемы возникают и на мойках самообслуживания. В итоге стандартная 10−15-минутная процедура растягивается для водителей почти на час, а в выходные — и того дольше.

