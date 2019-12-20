В Москве пройдет Кубок мира по снегоходному фристайлу

Снегоходный фристайл остается одним из самых зрелищных и опасных видов экстремального спорта. 250-килограммовые снегоходы взлетают на 15 метров над землей, и за считанные секунды райдер успевает вытянуться в стойку вверх ногами, повернуться против движения машины и в завершении исполнить какой-нибудь акробатический трюк.