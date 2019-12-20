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14:17

В Москве пройдет Кубок мира по снегоходному фристайлу

Самостоятельные соревнования такого уровня не проводятся не только в Европе, но нигде в мире

Лиза Будрина
В субботу, 21 декабря, на территории «Лужников» состоится Кубок Мира по снегоходному фристайлу Storm Riders World Сup, который сможет посетить любой желающий. Специально к мероприятию Престижную аллею превратили в 120-метровую площадку с гигантскими пролетами, где райдеры покажут самые зрелищные трюки.

Снегоходный фристайл остается одним из самых зрелищных и опасных видов экстремального спорта. 250-килограммовые снегоходы взлетают на 15 метров над землей, и за считанные секунды райдер успевает вытянуться в стойку вверх ногами, повернуться против движения машины и в завершении исполнить какой-нибудь акробатический трюк.

Хит Фрисби

Главной звездой станет атлет Monster Energy Хит Фрисби, который первым в мире выполнил сальто вперед (фронтфлип) на снегоходе.

Мероприятие пройдет на Престижной аллее Олимпийского комплекса «Лужники» в 17:00 и будет открыто для всех желающих.