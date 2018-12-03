Где встречка? Это видео сведет вас с ума

Видео снято в Мексике, на отрезке шоссе номер 150 между городами Орисаба и Теуакан. Дорога проходит в гористой местности — и чтобы идущим вверх по склону грузовикам приходилось меньше тормозить, а за ними собиралось меньше пробок, полосу для них проложили с наибольшими возможными радиусами. Поэтому машины и петляют: то налево, то направо. При этом непонятно, как дорожная полиция определяет здесь «выезд на встречку».
Найти примеры использования разных схем движения в пределах одного государства можно не только в Мексике. Это, например, случай Гонконга — бывшей британской колонии, сейчас входящей в состав Китая на правах специального административного района. Во всем Китае движение правостороннее, а в Гонконге — по-прежнему английское, левостороннее.
Некоторые страны целиком меняли движение: например, Швеция в 1967 году перешла с левосторонней на привычную для нас правостороннюю организацию. А на острове Самоа недавно все сделали наоборот — решили, учитывая близость Австралии и обилие подержанных машин из Японии, что с левосторонним движением самоанцам будет удобнее.
В большинстве стран мира автомобили ездят по правой стороне дороги, а руль у машин располагается слева. В списке «правосторонних» — 163 государства, среди которых Россия, вся континентальная Европа, США и большинство стран Латинской Америки. Но так сложилось исторически, что еще в 78 странах все устроено ровно наоборот. Например, в Великобритании, Индии, Японии и Австралии.