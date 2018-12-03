Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:36

Где встречка? Это видео сведет вас с ума

Видео уникальной дороги в Мексике

В Сети появился ролик с дорогой, на которой движение меняется с правостороннего на левостороннее и обратно в пределах одной дороги.

Видео снято в Мексике, на отрезке шоссе номер 150 между городами Орисаба и Теуакан. Дорога проходит в гористой местности — и чтобы идущим вверх по склону грузовикам приходилось меньше тормозить, а за ними собиралось меньше пробок, полосу для них проложили с наибольшими возможными радиусами. Поэтому машины и петляют: то налево, то направо. При этом непонятно, как дорожная полиция определяет здесь «выезд на встречку».

Найти примеры использования разных схем движения в пределах одного государства можно не только в Мексике. Это, например, случай Гонконга — бывшей британской колонии, сейчас входящей в состав Китая на правах специального административного района. Во всем Китае движение правостороннее, а в Гонконге — по-прежнему английское, левостороннее.

Некоторые страны целиком меняли движение: например, Швеция в 1967 году перешла с левосторонней на привычную для нас правостороннюю организацию. А на острове Самоа недавно все сделали наоборот — решили, учитывая близость Австралии и обилие подержанных машин из Японии, что с левосторонним движением самоанцам будет удобнее.

В большинстве стран мира автомобили ездят по правой стороне дороги, а руль у машин располагается слева. В списке «правосторонних» — 163 государства, среди которых Россия, вся континентальная Европа, США и большинство стран Латинской Америки. Но так сложилось исторически, что еще в 78 странах все устроено ровно наоборот. Например, в Великобритании, Индии, Японии и Австралии.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...