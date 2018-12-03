Где встречка? Это видео сведет вас с ума

Найти примеры использования разных схем движения в пределах одного государства можно не только в Мексике. Это, например, случай Гонконга — бывшей британской колонии, сейчас входящей в состав Китая на правах специального административного района. Во всем Китае движение правостороннее, а в Гонконге — по-прежнему английское, левостороннее.

Некоторые страны целиком меняли движение: например, Швеция в 1967 году перешла с левосторонней на привычную для нас правостороннюю организацию. А на острове Самоа недавно все сделали наоборот — решили, учитывая близость Австралии и обилие подержанных машин из Японии, что с левосторонним движением самоанцам будет удобнее.