Легендарную Lancia Stratos с маленьким пробегом продали за полмиллиона долларов

В США на аукционе продали купе Lancia Stratos HF Stradale 1974 года выпуска. Это 44-й из 492 выпущенных экземпляров. На торгах, во время которых поступило 22 ставки, машина ушла за 475 000 долларов (27,6 миллиона рублей).

Этот экземпляр был собран 1 июля 1974 года, но впервые на учет его поставили в июле 1977-го. В руках первого владельца купе проехало 20 000 километров, после чего в 1980 году машину продали второму хозяину. На протяжении примерно 40 лет автомобиль находился в Италии, после чего его отправили в США.

Вместе с автомобилем также прилагается полная история его обслуживания и реставраций. Перед продажей купе отправили на ТО, где специалисты перебрали подвеску и карбюратор, а также установили новые тормозные диски и шины Michelin, соответствующие времени выпуска Stratos.

Автомобиль укомплектован 2,4-литровым бензиновым двигателем V6. Отдача нового мотора составляла 190 лошадиных сил. Агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В декабре 2015 года на продажу выставили другой «Стратос» - автомобиль синего цвета с пробегом 44 000 километров. Ту машину оценили в 490 000 долларов.