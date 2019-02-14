В США заметили очень длинный Prius с «улучшенной» аэродинамикой

Он установил уменьшающие завихрения воздуха аэродинамические колпаки на колеса, глухие накладки на задние боковые стекла, боковые юбки из мягкого материала, а также крошечные зеркала заднего вида. Заднюю часть кузова с помощью трубчатого каркаса удлинили, придав автомобилю более обтекаемую форму. Под прозрачным кожухом размещена солнечная панель.