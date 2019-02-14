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16:59

В США заметили очень длинный Prius с «улучшенной» аэродинамикой

Гибриду удлинили кузов и добавили новых аэродинамических элементов

На автомагистрали Interstate 95 в Массачусетсе, США, сфотографировали необычный Toyota Prius. Для улучшения аэродинамики владелец гибрида внес в его конструкцию ряд изменения.

Он установил уменьшающие завихрения воздуха аэродинамические колпаки на колеса, глухие накладки на задние боковые стекла, боковые юбки из мягкого материала, а также крошечные зеркала заднего вида. Заднюю часть кузова с помощью трубчатого каркаса удлинили, придав автомобилю более обтекаемую форму. Под прозрачным кожухом размещена солнечная панель.

Эти изменения призваны уменьшить коэффициент лобового сопротивления «Приуса», который для обычной машины составляет 0,25, и снизить расход топлива. Вероятно, владелец машины пытается установить новый рекорд длительности поездки на одном баке топлива.

Одним их самых аэродинамически эффективных автомобилем до сих пор считается прототип Fiat Turbina 1954 года. У экспериментальной машины с 300-сильной газовой турбиной этот показатель составлял 0,14. Рекорд «Фиата» спустя 30 лет смог побить концептуальный Ford Probe V — 0,137.

Ford Probe V

В 2007 году группа студентов из Федерального института технологии Швейцарии разработала водородный Pac-Car II с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,07.

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