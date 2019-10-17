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11:20

Лимузин Range Rover султана Брунея продадут на аукционе

Внедорожник оценили в сумму, эквивалентную двум миллионам рублей

Аукционный дом Silverstone Auctions на торгах закрытого фестиваля автомобильной классики NEC Classic пустит с молотка лимузин Range Rover, построенный по заказу султана Брунея. Предварительная оценка лота — 18–24 тысячи фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,5–2 миллионам рублей.

Судя по описанию лота на сайте Silverstone Auctions, растянутый Range Rover LSE Limousine построен фирмой Townley Cross Country Vehicles Ltd. по заказу султана Брунея. Автомобиль предназначался младшему брату правителя — принцу Джеффри, — и обошелся покупателю в 135 тысяч фунтов стерлингов (более 11 миллионов рублей по текущему курсу).

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Внедорожник окрашен в черный цвет Rolls-Royce Mason Black, который сочетается с красным кожаным салоном Oxblood Connolly, ковриками Wilton и декоративными панелями из капа грецкого ореха. В июне 2000 года на этом Range Rover возили Майка Тайсона по Глазго перед его боем с Лу Саваресов. Позднее автомобиль передали нынешнему владельцу — коллекционеру из Дании.

В 2006 году был опубликован список автомобилей, мотоциклов и автобусов, принадлежащих султану Брунея. Выяснилось, что восточный правитель, который является одним из богатейших монархов мира, владеет 2 тысячами 789 транспортными средствами. Среди них были, например, девять McLaren F1 и четыре Bugatti EB110.