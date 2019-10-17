Лимузин Range Rover султана Брунея продадут на аукционе

Внедорожник окрашен в черный цвет Rolls-Royce Mason Black, который сочетается с красным кожаным салоном Oxblood Connolly, ковриками Wilton и декоративными панелями из капа грецкого ореха. В июне 2000 года на этом Range Rover возили Майка Тайсона по Глазго перед его боем с Лу Саваресов. Позднее автомобиль передали нынешнему владельцу — коллекционеру из Дании.