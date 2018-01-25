Экс-сотрудник Google за 2400 долларов научит делать летающие машины

Основатель компании Udacity, занимающейся разработкой программного обеспечения, и бывший глава программы Google по созданию автомобилей с системами автономного управления Себастьян Трун запустил курсы по обучению работе с летающими машинами. Стоимость 24-недельного обучения, разбитого на две части, составляет 2400 долларов.

В рамках первой части обучения студентам объяснят «фундаментальные основы» работы с такими транспортными средствами. Вторая часть программы предполагает обучение, связанное с улучшением и оптимизацией параметров летающих автомобилей.

Обучение будут вести как сам Турн, так и профессоры из Мичиганского технологического института, университета Торонто и швейцарской высшей школы Цюриха.

Заявки на обучение принимаются до 7 февраля.

Разработкой летающих автомобилей занимаются несколько частных компаний, а также крупные автопроизводители. В частности, Toyota. В мае 2017 года японцы объявили о том, что их прототип будет готов к 2020 году. Его используют во время церемонии зажжения олимпийского огня на Играх в Токио.

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