50-летний полицейский Subaru 360 пустят с молотка

Компактный Subaru 360 выпускался в период с 1958 по 1971 год — тираж модели составил почти 400 тысяч экземпляров. В Японии 360-й за скромные размеры прозвали «божьей коровкой»: в длину машина достигала 2 990 миллиметров, в ширину – 1300 миллиметров, в высоту – 1379 миллиметров, а колесная база была равна 1801 миллиметру. Бюджетный автомобиль пользовался популярностью на домашнем рынке – он продавался в двух- и трехдверном кузове, а также со складной матерчатой крышей.
Экземпляр, выставленный на продажу, укомплектован 25-сильным двухцилиндровым двигателем объемом 356 кубических сантиметров, который работает в тандеме с четырехступенчатой механической коробкой. Автомобиль выкрашен в традиционные цвета новозеландской полиции, а на борта нанесена ливрея местного департамента транспорта.
Полицейский Subaru 360 оснащен спецоборудованием: сиреной и световыми спецсигналами, а в салоне даже лежит головной убор новозеландского полицейского, который входит в комплект. Цена лота не уточняется, однако известно, что в 2010 году аналогичную модель пустили с молотка за 16 500 долларов. По нынешнему курсу это составляет 1,28 миллиона рублей.