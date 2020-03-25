50-летний полицейский Subaru 360 пустят с молотка

Компактный Subaru 360 выпускался в период с 1958 по 1971 год — тираж модели составил почти 400 тысяч экземпляров. В Японии 360-й за скромные размеры прозвали «божьей коровкой»: в длину машина достигала 2 990 миллиметров, в ширину – 1300 миллиметров, в высоту – 1379 миллиметров, а колесная база была равна 1801 миллиметру. Бюджетный автомобиль пользовался популярностью на домашнем рынке – он продавался в двух- и трехдверном кузове, а также со складной матерчатой крышей.