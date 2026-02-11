Subaru анонсировала большой трехрядный электрокроссовер на платформе Toyota

Ожидается, что новый Subaru унаследует внушительные габариты и просторный салон электромобиля Highlander. Платформа обеспечивает возможность создания комфортного трехрядного салона — предположительно, с шестиместной компоновкой 2+2+2 и панорамной стеклянной крышей. Интерьер, как ожидается, будет выполнен в современном минималистичном стиле с крупными экранами, включая цифровую приборную панель и центральный сенсорный дисплей.

Что касается технических характеристик, то силовая установка и батарея, скорее всего, также будут заимствованы у Highlander. Если это предположение верно, то новая модель Subaru сможет предложить максимальную мощность около 343 л.с. (252 кВт) и запас хода до 515 километров по циклу CLTC.

Отмечается, что этот шаг ознаменует важный этап в электрификации модельного ряда Subaru и позволит бренду быстро выйти на конкурентный сегмент больших семейных электромобилей, используя проверенную технологическую базу партнера.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.