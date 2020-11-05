Subaru раскрыла дату премьеры нового спортивного купе

Известно, что Subaru BRZ дебютирует раньше соплатформенного купе Toyota GT86, но это не значит, что в продажу двухдверки поступят в том же порядке. Вероятно, в США стартовая цена на новые спорткары не превысит 30 тысяч долларов (2,33 миллиона рублей). В Россию японские купе едва ли вернутся: Subaru BRZ покинул наш рынок из-за низкого спроса в 2015-м, Toyota GT86 — в 2016 году.