Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS

Отличия от предыдущей партии купе tS в штрихах: линейка 2020 модельного года выделяется матовыми бронзовыми 18-дюймовыми дисками, тогда как на купе 2018 года диски красились в чёрный цвет, и более компактным и низким антикрылом на крышке багажника. В остальном рецепт «превращения» обычной BRZ в версию tS не изменился: установлены более жесткие пружины, штатные амортизаторы заменили на изделия Sachs, в моторном отсеке появилась гибкая V-образная распорка, шасси получило дополнительные рёбра жёсткости, а передний бампер лишился противотуманных фар.
Интерьер BRZ лимитированного тиража украшен чёрной кожей и алькантарой с красными вставками на сиденьях, ремнях безопасности, рулевом колесе, ручке рычага коробки передач, солнцезащитных козырьках и дверных картах.
Техническая начинка прежняя: под капотом 2,0-литровый «оппозитник» мощностью в 208 лошадиных сил. Трансмиссия исключительно механическая, шестиступенчатая, а распределению мощности на задние колёса помогает дифференциал Torsen.
Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка. Цены уже известны — за исполнение tS придётся заплатить 32 395 долларов (около 2 миллионов 160 тысяч рублей), на 900 долларов больше, чем за «обычное» купе с «автоматом». На российский рынок заднеприводные спорткары Subaru не поставляют с 2016 года.