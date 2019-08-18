Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS

Отличия от предыдущей партии купе tS в штрихах: линейка 2020 модельного года выделяется матовыми бронзовыми 18-дюймовыми дисками, тогда как на купе 2018 года диски красились в чёрный цвет, и более компактным и низким антикрылом на крышке багажника. В остальном рецепт «превращения» обычной BRZ в версию tS не изменился: установлены более жесткие пружины, штатные амортизаторы заменили на изделия Sachs, в моторном отсеке появилась гибкая V-образная распорка, шасси получило дополнительные рёбра жёсткости, а передний бампер лишился противотуманных фар.