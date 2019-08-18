Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
22:59

Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS

Лимитированная серия 2020 модельного года состоит из 300 машин

© Subaru
Компания Subaru подтвердила выпуск очередного тиража купе BRZ, модернизированных специалистами подразделения Subaru Tecnica International (STI). Спортивная линейка tS будет отличаться улучшенной управляемостью, особым оформление экстерьера и безальтернативной механической коробкой передач.

Отличия от предыдущей партии купе tS в штрихах: линейка 2020 модельного года выделяется матовыми бронзовыми 18-дюймовыми дисками, тогда как на купе 2018 года диски красились в чёрный цвет, и более компактным и низким антикрылом на крышке багажника. В остальном рецепт «превращения» обычной BRZ в версию tS не изменился: установлены более жесткие пружины, штатные амортизаторы заменили на изделия Sachs, в моторном отсеке появилась гибкая V-образная распорка, шасси получило дополнительные рёбра жёсткости, а передний бампер лишился противотуманных фар.

>
Reload
1 / 15

Subaru BRZ tS 2018 MY

Интерьер BRZ лимитированного тиража украшен чёрной кожей и алькантарой с красными вставками на сиденьях, ремнях безопасности, рулевом колесе, ручке рычага коробки передач, солнцезащитных козырьках и дверных картах.

Техническая начинка прежняя: под капотом 2,0-литровый «оппозитник» мощностью в 208 лошадиных сил. Трансмиссия исключительно механическая, шестиступенчатая, а распределению мощности на задние колёса помогает дифференциал Torsen.

Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка. Цены уже известны — за исполнение tS придётся заплатить 32 395 долларов (около 2 миллионов 160 тысяч рублей), на 900 долларов больше, чем за «обычное» купе с «автоматом». На российский рынок заднеприводные спорткары Subaru не поставляют с 2016 года.