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10:15

Subaru построила внедорожное багги

Машина примет учатие в гонке Baja 500

Американское отделение Subaru выступит спонсором команды Grabowski Brothers Racing во внедорожной гонке Baja 500. Выступать гонщики будут в категории Class 5 Unlimited на багги Crosstrek Desert Racer, оснащенном оппозитником Subaru.

Багги Subaru Crosstrek Desert Racer называется так же , как и компактный кроссовер японской марки, который на нашем рынке известен под именем XV. И на этом сходство заканчивается. Внедорожник построен в сотрудничестве с мастерской Crawford Performance и оборудован 2,5-литровым атмосферным оппозитником, выдающим 304 лошадиные силы. Вдобавок автомобиль окрашен в фирменную ливрею раллийных Subaru — сочетание синего и золотистого.

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Для японской марки этот проект станет очередной попыткой выйти за пределы ралли и ралли-кросса, для Crawford Performance — показать возможности нетурбированного оппозитника в самой протяженной внедорожной гонке Америки, маршрут которой проложен между Лас-Вегасом и Рино, штат Невада.

На американском рынке Subaru Crosstrek (XV) предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем или гибридной установкой мощностью 150 лошадиных сил. В России XV можно купить с мотором объемом 2,0 (150 сил) или 1,6 литра (114 сил). Начальная цена — 1 799 000 рублей.

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