Subaru построила внедорожное багги

Багги Subaru Crosstrek Desert Racer называется так же , как и компактный кроссовер японской марки, который на нашем рынке известен под именем XV. И на этом сходство заканчивается. Внедорожник построен в сотрудничестве с мастерской Crawford Performance и оборудован 2,5-литровым атмосферным оппозитником, выдающим 304 лошадиные силы. Вдобавок автомобиль окрашен в фирменную ливрею раллийных Subaru — сочетание синего и золотистого.