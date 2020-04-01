Subaru остановит производство автомобилей

23 марта прекратил работу завод Subaru в штате Индиана, США. Изначально предполагалось, что производство будет возобновлено 7 апреля, однако режим простоя был продлен до 20 апреля. Что же касается японских сборочных площадок, то на заводах в префектуре Гумма конвейеры остановят с 11 апреля по 1 мая 2020 года. Там налажен выпуск автомобилей, двигателей и трансмиссий.
С 1 по 11 мая заводы также не будут работать, но по другой причине – в первую неделю месяца в стране официальные праздничные выходные.
Между тем, некоторые автомобильные компании готовятся к скорому возобновлению выпуска машин в Европе. Так, например, Kia намерена запустить конвейер на заводе в Словакии, где собирают Ceed и Sportage, 6 апреля. Volkswagen рассчитывает возобновить работу своего словацкого завода 9 апреля.
Что же касается российских автозаводов, то они приостановили работу с 30 марта по 3 апреля 2020 года в связи с указом президента о нерабочей неделе.