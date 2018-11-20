Subaru представила первый подзаряжаемый гибрид

В состав гибридной силовой установки входит привычная субаровская комбинация: «оппозит» объемом 2,0 литра, вариатор Lineartronic и система симметричного полного привода, которые дополнили парой электромоторов. Один выполняет роль стартера, но также может подзаряжать тяговую батарею от двигателя. Второй, мощностью 118 лошадиных сил, приводит колеса в гибридном и чисто электрическом режиме движения. Он же подзаряжает батарею при торможении в режиме рекуперации.

Для гибрида двухлитровый двигатель слегка дефорсировали — мощность снижена со 152 до 137 лошадиных сил. Кроме того, для него разработана новая тормозная система, которая автоматически распределяет тормозное усилие между рабочими тормозными механизмами и электромотором, работающим в режиме генератора.