Subaru показала новый Forester для Европы: это гибрид

Subaru показала новый Forester для Европы: это гибридКроссовер шестого поколения обрёл ещё одну силовую установку
В новом поколении Subaru перевела оппозитный 2,0-литровый двигатель с распределенного впрыска на непосредственный, а отдача снизилась: со 150 до 136 лошадиных сил (крутящий момент упал со 194 до 182 Нм). В остальном силовая установка прежняя: клиноцепной вариатор со встроенным электромоторчиком (17 сил, 66 Нм), полный привод с муфтой сзади.
Данных по расходу топлива пока нет, но Subaru Forester прошлого поколения в смешанном цикле WLTC расходует 8,1 литра на 100 километров, и потяжелевший кроссовер нового поколения едва ли экономичнее. Любопытно, что в США негибридный вариант с атмосферным мотором 2.5 (183 силы, 241 Нм) сертифицирован с такой же экономичностью (8,1 литра на 100 километров в смешанном цикле EPA).
У европейских дилеров новый Subaru Forester появится к концу года, цены пока не объявлены, но предшественник стоит от 38 тысяч евро. Особых надежд с Европой в компании Subaru не связывают: в США модель продаётся в семь раз лучше. Следом ожидается версия для японского рынка, ведь на родине марки до сих пор продают пятое поколение.