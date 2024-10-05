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Опубликовано 05 октября 2024, 21:21
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Subaru показала новый Forester для Европы: это гибрид

Кроссовер шестого поколения обрёл ещё одну силовую установку
Subaru показала новый Forester для Европы: это гибрид. Спустя 11 месяцев после североамериканской премьеры пришло время расширения географии продаж. В Европе новый Subaru Forester предложат со старой начинкой: гибридная система e-Boxer адаптирована к жестким эконормам, поэтому бензиновый «атмосферник» дефорсирован и потерял десять процентов мощности. Принципиальных отличий по дизайну экстерьера и интерьера у кроссоверов на разных сторонах океана нет.
Subaru показала новый Forester для Европы: это гибрид
© Subaru
Сергей Ильин

В новом поколении Subaru перевела оппозитный 2,0-литровый двигатель с распределенного впрыска на непосредственный, а отдача снизилась: со 150 до 136 лошадиных сил (крутящий момент упал со 194 до 182 Нм). В остальном силовая установка прежняя: клиноцепной вариатор со встроенным электромоторчиком (17 сил, 66 Нм), полный привод с муфтой сзади.

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Данных по расходу топлива пока нет, но Subaru Forester прошлого поколения в смешанном цикле WLTC расходует 8,1 литра на 100 километров, и потяжелевший кроссовер нового поколения едва ли экономичнее. Любопытно, что в США негибридный вариант с атмосферным мотором 2.5 (183 силы, 241 Нм) сертифицирован с такой же экономичностью (8,1 литра на 100 километров в смешанном цикле EPA).

У европейских дилеров новый Subaru Forester появится к концу года, цены пока не объявлены, но предшественник стоит от 38 тысяч евро. Особых надежд с Европой в компании Subaru не связывают: в США модель продаётся в семь раз лучше. Следом ожидается версия для японского рынка, ведь на родине марки до сих пор продают пятое поколение.

Источник:Subaru
Автор:Сергей Ильин
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