Subaru показала новый Forester для Европы: это гибрид

У европейских дилеров новый Subaru Forester появится к концу года, цены пока не объявлены, но предшественник стоит от 38 тысяч евро. Особых надежд с Европой в компании Subaru не связывают: в США модель продаётся в семь раз лучше. Следом ожидается версия для японского рынка, ведь на родине марки до сих пор продают пятое поколение.