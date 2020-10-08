17:12

Американцы побили рекорд россиян по самой длинной колонне Subaru

В США удалось собрать втрое больше машин, чем в России

Колонна автомобилей Subaru на Subiefest © subiefest.com
Лиза Будрина
На Subiefest, который проходил в США, был установлен новый рекорд по количеству автомобилей Subaru в колонне. Организаторам удалось в ряд выставить 1751 машину. Это достижение будет занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд, 549 автомобилей, принадлежал россиянам и продержался пять лет.

Несмотря на пандемию коронавируса и предпринятые в связи с этим меры, американцам удалось побить рекорд россиян. Более того, автовладельцам пришлось заплатить, чтобы стать частью гигантской колонны, однако организаторы пообещали направить все собранные средства на благотворительность.

Колонна автомобилей Subaru на Subiefest

subiefest.com

Российский рекорд был установлен в 2015 году на трассе Moscow Raceway. Владельцы автомобилей Subaru приехали на автодром и выстроились в колонну, после чего должны были проехать без остановок минимум 3,3 километра с дистанцией, не превышающей двух корпусов. На все действо ушло около 2,5 часа, а скорость движения по трассе не превышала 5-7 километров в час.

До этого рекорд был установлен 13 июля 2013 года в США. Для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, организаторам потребовалось собрать всего 371 машину.

Источник: subiefest.com