Американцы побили рекорд россиян по самой длинной колонне Subaru

Несмотря на пандемию коронавируса и предпринятые в связи с этим меры, американцам удалось побить рекорд россиян. Более того, автовладельцам пришлось заплатить, чтобы стать частью гигантской колонны, однако организаторы пообещали направить все собранные средства на благотворительность.
subiefest.com
Российский рекорд был установлен в 2015 году на трассе Moscow Raceway. Владельцы автомобилей Subaru приехали на автодром и выстроились в колонну, после чего должны были проехать без остановок минимум 3,3 километра с дистанцией, не превышающей двух корпусов. На все действо ушло около 2,5 часа, а скорость движения по трассе не превышала 5-7 километров в час.
До этого рекорд был установлен 13 июля 2013 года в США. Для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, организаторам потребовалось собрать всего 371 машину.