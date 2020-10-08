Американцы побили рекорд россиян по самой длинной колонне Subaru

Российский рекорд был установлен в 2015 году на трассе Moscow Raceway. Владельцы автомобилей Subaru приехали на автодром и выстроились в колонну, после чего должны были проехать без остановок минимум 3,3 километра с дистанцией, не превышающей двух корпусов. На все действо ушло около 2,5 часа, а скорость движения по трассе не превышала 5-7 километров в час.