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Опубликовано 18 июля 2025, 18:02
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Subaru представила «родственника» электрического Toyota C-HR+

Он ориентирован на североамериканский рынок, где дебютирует в начале следующего года
У Subaru появился новый компакт-кросс Uncharted. Японская марка представила новинку для рынка США — электрический кроссовер Uncharted, представляющий собой Toyota C-HR+ с дизайном в стиле других «зеленых» Subaru и запасом хода почти 500 километров. В продажу он поступит с передним приводом, но такая версия продержится на рынке недолго, после чего Uncharted будет доступен только с приводом на все четыре колеса.
Subaru представила «родственника» электрического Toyota C-HR+
© Carscoops
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Компакт-кросс длиной 4510 миллиметров можно будет заказать с 18- либо с 20-дюймовыми колесными дисками. Дорожный просвет Uncharted — 211 миллиметров. В его основе лежит платформа Toyota e-TNGA, как и у Toyota C-HR+, а внешне он заимствует черты у Solterra и Trailseeker.

Самую доступную версию приводит в движение единственный электродвигатель мощностью 224 лошадиные силы. Как долго она будет продаваться, неясно, но Subaru упоминает ее «ограниченный тираж». Как только он будет выбран, американцы смогут купить только двухмоторный кросс, развивающий 343 силы. С места до 96 километров (60 миль) в час такой вариант разгонится за пять секунд ровно.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Carscoops

Емкость аккумулятора не зависит от версии и составляет 74,7 киловатт-часа. Паспортный запас хода моноприводного Uncharted — 492 километра, а AWD-версии — 467. Зарядить батарею с 10 до 80 процентов можно будет за 30 минут. К слову, владельцам будут доступны станции Tesla Supercharger.

В оснащение кроссовера в зависимости от уровня исполнения войдут 14-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая «приборка», фирменный комплект помощников Subaru EyeSight, панорамный люк, «умное» зеркало заднего вида, подогрев руля, водоотталкивающая обивка сидений и аудиосистема Harman Kardon.

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В североамериканских дилерских центрах Subaru Uncharted должен появиться в начале 2026 года. Стоимость, как полагают СМИ, будет стартовать примерно с 30 тысяч долларов (2,4 миллиона в пересчете на рубли).