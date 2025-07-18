Subaru представила «родственника» электрического Toyota C-HR+Он ориентирован на североамериканский рынок, где дебютирует в начале следующего года
Компакт-кросс длиной 4510 миллиметров можно будет заказать с 18- либо с 20-дюймовыми колесными дисками. Дорожный просвет Uncharted — 211 миллиметров. В его основе лежит платформа Toyota e-TNGA, как и у Toyota C-HR+, а внешне он заимствует черты у Solterra и Trailseeker.
Самую доступную версию приводит в движение единственный электродвигатель мощностью 224 лошадиные силы. Как долго она будет продаваться, неясно, но Subaru упоминает ее «ограниченный тираж». Как только он будет выбран, американцы смогут купить только двухмоторный кросс, развивающий 343 силы. С места до 96 километров (60 миль) в час такой вариант разгонится за пять секунд ровно.
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Емкость аккумулятора не зависит от версии и составляет 74,7 киловатт-часа. Паспортный запас хода моноприводного Uncharted — 492 километра, а AWD-версии — 467. Зарядить батарею с 10 до 80 процентов можно будет за 30 минут. К слову, владельцам будут доступны станции Tesla Supercharger.
В оснащение кроссовера в зависимости от уровня исполнения войдут 14-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая «приборка», фирменный комплект помощников Subaru EyeSight, панорамный люк, «умное» зеркало заднего вида, подогрев руля, водоотталкивающая обивка сидений и аудиосистема Harman Kardon.
В североамериканских дилерских центрах Subaru Uncharted должен появиться в начале 2026 года. Стоимость, как полагают СМИ, будет стартовать примерно с 30 тысяч долларов (2,4 миллиона в пересчете на рубли).