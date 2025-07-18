Subaru представила «родственника» электрического Toyota C-HR+

Компакт-кросс длиной 4510 миллиметров можно будет заказать с 18- либо с 20-дюймовыми колесными дисками. Дорожный просвет Uncharted — 211 миллиметров. В его основе лежит платформа Toyota e-TNGA, как и у Toyota C-HR+, а внешне он заимствует черты у Solterra и Trailseeker.

Самую доступную версию приводит в движение единственный электродвигатель мощностью 224 лошадиные силы. Как долго она будет продаваться, неясно, но Subaru упоминает ее «ограниченный тираж». Как только он будет выбран, американцы смогут купить только двухмоторный кросс, развивающий 343 силы. С места до 96 километров (60 миль) в час такой вариант разгонится за пять секунд ровно.