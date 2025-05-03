Subaru уменьшит производство в США после «тарифных войн» Трампа

У политики американского президента появились побочные эффекты

Subaru уменьшит производство в США после «тарифных войн» Трампа. Необычный ход оказался вынужденным: из-за ответных пошлин Канады компании выгоднее ориентироваться на японское производство и поставлять машины в Северную Америку из-за океана. В 2024 году из 68 тысяч новых автомобилей Subaru, проданных в Канаде, около 26% были собраны в США. Теперь структуру импорта придётся пересмотреть, а объёмы производства в США сократить.