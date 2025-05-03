Subaru уменьшит производство в США после «тарифных войн» Трампа

Subaru уменьшит производство в США после «тарифных войн» ТрампаУ политики американского президента появились побочные эффекты
Гендиректор Subaru прямо заявил, что реорганизация структуры импорта позволит защитить компанию от «тарифных войн» между США и Канадой. По данным инсайдеров, замещение импорта не пройдёт бесследно: из-за сокращения объёмов производства на американской площадке придётся увольнять персонал.
Больше всего «пострадает» кроссовер Subaru Outback: сейчас его собирают в Индиане, но для Канады импорт окажется не выгоден, поэтому объёмы придётся уменьшить. План японской марки подразумевает сокращение поставок из США в Канаду: к началу 2026 года доля импорта из соседней страны уменьшится с 26% до 10%.
Так совпало, что «тарифные войны» могут повлиять на продажи Subaru Outback седьмого поколения, дизайн которого и так неоднозначно оценили поклонники марки. На североамериканский рынок новинка должна выйти в конце 2025 года. Хотя нельзя исключать, что за полгода ситуация с пошлинами устаканиться.