Subaru выпустит 200 трековых WRX STI с 346-сильным мотором

У этой версии колея расширена на 1,5 сантиметра, использованы шестипоршневые тормозные механизмы Brembo c перфорированными дисками. 19-дюймовые шины Dunlop SP Sport Maxx GT600A разработаны специально для модификации S209 и «обуты» на кованые диски BBS золотистого цвета.

В подвеске — металлические шарниры вместо резинометаллических сайлент-блоков, более жесткие пружины, перенастроенные специально для этой модели амортизаторы Bilstein и задний стабилизатор увеличенного до 20 миллиметров диаметра.