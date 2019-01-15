Subaru выпустит 200 трековых WRX STI с 346-сильным мотором

Полноприводники WRX STI в S-серии, выпускаемые отделением Subaru Tecnica International с 2000 года, дорабатываются с прицелом на трек. Новинка доработана по рецепту гоночной машины, выступавшей в прошлом году на «24 часах Нюрбургринга».
У этой версии колея расширена на 1,5 сантиметра, использованы шестипоршневые тормозные механизмы Brembo c перфорированными дисками. 19-дюймовые шины Dunlop SP Sport Maxx GT600A разработаны специально для модификации S209 и «обуты» на кованые диски BBS золотистого цвета.
В подвеске — металлические шарниры вместо резинометаллических сайлент-блоков, более жесткие пружины, перенастроенные специально для этой модели амортизаторы Bilstein и задний стабилизатор увеличенного до 20 миллиметров диаметра.
Жесткость кузова увеличена при помощи растяжек между верхними опорами передней подвески и дополнительных усилителей на переднем и заднем подрамниках.
Ширина кузова увеличена на 4,3 сантиметра при помощи накладок на крылья. Аэродинамика улучшена при помощи щитков под днищем, крылышек-канардов на переднем бампере и заднего антикрыла из углепластика. Из углепластика выклеена и панель крыши — это решение позволило понизить центр тяжести машины.
Заметно доработан и двигатель. «Оппозит» EJ25 объемом 2,5 литра получил увеличенную турбину, повышенное с 1,1 до 1,2 бар давление наддува, кованые поршни и усиленные шатуны. Кроме того, изменена система впуска, установлена система орошения интеркулера и более производительный топливный насос. Мощность двигателя повышена до 346 лошадиной силы, причем заметно (на 10 процентов) вырос и крутящий момент в зоне средних оборотов.
Использована шестиступенчатая коробка передач со сближенными передаточными числами, а настройки электронноуправляемого дифференциала DCCD скорректированы.
С места водителя версию S209 можно узнать по эмблемам STI на месте шильдиков Subaru, замшевой отделке и табличке с порядковым номером автомобиля. Машины из ограниченной серии в 200 экземпляров будут окрашиваться только в два перламутровых колера — ярко-синий и белый.
Производство автомобилей серии S209 будет идти в два этапа. С конвейера завода в Ядзиме, где выпускаются обычные Subaru WRX STI, машины будут отправлять в Кирю: там механики STI будут дорабатывать двигатели и кузова. Subaru WRX STI S209 станет первым автомобилем S-серии, выпущенным для зарубежного рынка.