Кроссовер Subaru XV обновился вслед за Impreza

Никаких радикальный изменений кроссовер, который на рынке всего восемь лет, не получил. Из внешних изменений можно отметить только чуть переиначенные светодиодные ходовые огни и немного измененные противотуманные фары в заднем бампере.

В салоне появилась новая медиасистема с увеличенным экраном, производители также немного расширили ее функционал, из-за чего пришлось изменить расположение кнопок на центральной консоли.