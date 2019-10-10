Кроссовер Subaru XV обновился вслед за Impreza

Никаких радикальный изменений кроссовер, который на рынке всего восемь лет, не получил. Из внешних изменений можно отметить только чуть переиначенные светодиодные ходовые огни и немного измененные противотуманные фары в заднем бампере.
В салоне появилась новая медиасистема с увеличенным экраном, производители также немного расширили ее функционал, из-за чего пришлось изменить расположение кнопок на центральной консоли.
Как и Impreza, кроссовер XV получил комплекс EyeSight Touring Assist, который соединяет адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания автомобиля в полосе и автоматического торможения. Раньше эта функция была доступна только в качестве опции, но после модернизации ей оснащают все комплектации, включая базовую.
В моторной гамме произошли небольшие изменения — теперь на японском рынке нельзя купить версию с двухлитровым бензиновым мотором без гибридной установки. Теперь все подобные кроссоверы доступны только с небольшим электромотором мощностью 14 лошадиных сил, который помогает во время старта и в самом начале разгона.
В Россию обновленный XV также доберется, но гибридную систему автомобиль для отечественного рынка точно не получит. На сегодняшний день кроссовер можно купить по цене от 1 799 000 рублей за версию с 1,6-литровым двигателем. Самая дорогая версия кросс-хэтча обойдется минимум в 2 369 900 рублей.