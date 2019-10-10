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18:20

Кроссовер Subaru XV обновился вслед за Impreza

До российского рынка новшества тоже доберутся

Японский автопроизводитель Subaru обновил кроссовер XV вслед за родственной моделью Impreza.

Никаких радикальный изменений кроссовер, который на рынке всего восемь лет, не получил. Из внешних изменений можно отметить только чуть переиначенные светодиодные ходовые огни и немного измененные противотуманные фары в заднем бампере.

В салоне появилась новая медиасистема с увеличенным экраном, производители также немного расширили ее функционал, из-за чего пришлось изменить расположение кнопок на центральной консоли.

Как и Impreza, кроссовер XV получил комплекс EyeSight Touring Assist, который соединяет адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания автомобиля в полосе и автоматического торможения. Раньше эта функция была доступна только в качестве опции, но после модернизации ей оснащают все комплектации, включая базовую.

В моторной гамме произошли небольшие изменения — теперь на японском рынке нельзя купить версию с двухлитровым бензиновым мотором без гибридной установки. Теперь все подобные кроссоверы доступны только с небольшим электромотором мощностью 14 лошадиных сил, который помогает во время старта и в самом начале разгона.

В Россию обновленный XV также доберется, но гибридную систему автомобиль для отечественного рынка точно не получит. На сегодняшний день кроссовер можно купить по цене от 1 799 000 рублей за версию с 1,6-литровым двигателем. Самая дорогая версия кросс-хэтча обойдется минимум в 2 369 900 рублей.