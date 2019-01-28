Компания Subaru возобновила выпуск автомобилей

Спустя неделю после выявления дефекта, еще некоторое время ушло на изготовление и поставку доработанных усилителей. Утром 28 января работа завода возобновилась.
Дефект мог затронуть три соплатформенные модели: седаны и хэтчбеки Impreza, кроссоверы XV и Forester. Он выражается в полном отключении электроусилителя — при этом руль становится тяжелым, а в щитке приборов загорается значок неисправности.
Из-за остановки производственных линий не выпускались и другие модели — Legacy, Outback, Levorg и WRX, которые собирают на этом же заводе.
Теоретически машины с неисправными усилителями могли быть собраны в период с конца декабря 2018 года по 16 января 2019 года. При этом с 29 декабря по 6 января завод был остановлен на каникулы. То есть производство потенциально дефектных автомобилей длилось около двух недель.
Специалисты Subaru уже выяснили, что потенциально дефектные автомобили не могли попасть за пределы Японии, поскольку предназначались для домашнего рынка. Уже решено, что машины, на которые могли попасть дефектные электроусилители, не будут поставляться покупателям (неясно, имеется ли в виду, что эти машины будут уничтожены, либо отправлены на ремонт до поставки владельцам).