Компания Subaru возобновила выпуск автомобилей

Спустя неделю после выявления дефекта, еще некоторое время ушло на изготовление и поставку доработанных усилителей. Утром 28 января работа завода возобновилась.

Дефект мог затронуть три соплатформенные модели: седаны и хэтчбеки Impreza, кроссоверы XV и Forester. Он выражается в полном отключении электроусилителя — при этом руль становится тяжелым, а в щитке приборов загорается значок неисправности.

Из-за остановки производственных линий не выпускались и другие модели — Legacy, Outback, Levorg и WRX, которые собирают на этом же заводе.