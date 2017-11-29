Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер

Компания Subaru на автосалоне в Лос-Анджелесе представила самый большой кроссовер в истории марки — Ascent. Машина, доступная в семи- или восьмиместной конфигурации салона, оснащается новым турбированным «оппозитником» мощностью 260 лошадиных силы и системой контроля вектора тяги от «заряженных» седанов WRX и WRX STi.

В основе кроссовера лежит растянутая версия глобальной платформы Subaru с новыми интегрированными подрамниками, усилениями в местах соединения структурных элементов и независимой подвеской. Габаритная длина составляет 4998 миллиметров, ширина — 1930 миллиметров, высота — 1819 миллиметров, а колесная база равна 2890 миллиметрам. По своим размерам автомобиль близок к Toyota Highlander и Mazda CX-9. Дорожный просвет Ascent достигает 220 миллиметров.