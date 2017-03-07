Subaru XV перевели на новую платформу

Subaru XV перевели на новую платформуКроссовер Subaru стал жестче после смены поколения
На автосалоне в Женеве дебютировал кроссовер Subaru XV следующего поколения. Модель построили на новой модульной платформе Subaru Global Platform, которая дебютировала вместе с последней «Импрезой».
Новая платформа позволяет увеличить жесткость конструкции построенных на ней моделей на 70-100 процентов. Шасси также предполагает использование интегрированного в кузов заднего стабилизатора, что позволяет уменьшить крены на 50 процентов.
Как и прежде, Subaru XV оснащается системой постоянного полного привода. Помимо этого, кроссовер комплектуется внедорожным режимом работы управляющей электроники X-Mode. Дорожный просвет XV все еще составляет 220 миллиметров. При этом центр тяжести модели стал ниже на пять миллиметров.
Вседорожник будет укомплектован обновленным двухлитровым оппозитником. Его отдача составляет 154 лошадиные силы и 196 Нм крутящего момента. 80 процентов деталей агрегата новые. За счет этого он стал мощнее, легче и экономичнее. Мотор сочетается с вариатором с семью виртуальными ступенями.
Subaru XV нового поколения также укомплектовали перенастроенным рулевым управлением, мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным экраном, а также комплексом систем безопасности EyeSight (адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений спереди, функция слежения за рядностью движения).
Кроссовер предыдущего поколения предлагается в России в единственной комплектации и только с одним мотором — двухлитровой «четверкой», которая развивает 150 лошадиных сил. Стоимость Subaru XV составляет 1 миллион 809 тысяч 900 рублей.