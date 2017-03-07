Subaru XV перевели на новую платформу

Как и прежде, Subaru XV оснащается системой постоянного полного привода. Помимо этого, кроссовер комплектуется внедорожным режимом работы управляющей электроники X-Mode. Дорожный просвет XV все еще составляет 220 миллиметров. При этом центр тяжести модели стал ниже на пять миллиметров.

Вседорожник будет укомплектован обновленным двухлитровым оппозитником. Его отдача составляет 154 лошадиные силы и 196 Нм крутящего момента. 80 процентов деталей агрегата новые. За счет этого он стал мощнее, легче и экономичнее. Мотор сочетается с вариатором с семью виртуальными ступенями.