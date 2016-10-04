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Опубликовано 04 октября 2016, 17:39
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Subaru выпустила редкую версию WRX

Особый седан с тюнингом от STI будет продаваться пять месяцев
Компания Subaru начала прием заказов на новую спецверсию «заряженного» седана WRX S4. Четырехдверку, получившую приставку в названии tS, доработали в ателье STI.
Subaru выпустила редкую версию WRX
© Fuji Heavy Industries
Денис Гусев
Денис Гусев

Компания Subaru начала прием заказов на новую спецверсию «заряженного» седана WRX S4. Четырехдверку, получившую приставку в названии tS, доработали в STI — заводском ателье японской марки.

Изменения, коснувшиеся подвески, аналогичны тем, что Subaru провела год назад с WRX STI, выпустив его в особой спецверсии S207. Кроме того, седан получил другую выхлопную систему и передние тормоза Brembo.

© Fuji Heavy Industries

За доплату предложен пакет NBR Challenge, посвященный победам японской марки в гонке «24 часа Нюрбургринга». В него включены черные 19-дюймовые колеса, карбоновый спойлер и спецаильная эмблема на крышке багажника.

Кроме того, седан получил «спортивные» кресла Recaro и красные декоративные вставки интерьера. Также для пакета NBR доступен руль, обтянутый искусственной замшей.

Subaru выпустила редкую версию WRX

© Fuji Heavy Industries

Мощность двигателя осталась прежней. Двухлитровая турбочетверка выдает 296 лошадиных сил. Коробка передач — вариатор с улучшенным, по сравнению с обычной версией, охлаждением.

Subaru WRX S4 tS с пакетом NBR Challenge

Subaru WRX S4 tS с пакетом NBR Challenge

© Fuji Heavy Industries

Subaru WRX S4 tS будет продаваться только в Японии до 12 марта 2017 года. Минимальная стоимость — 4 миллиона 968 тысяч иен (3 миллиона 28 тысяч рублей).

Автор:Денис Гусев
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