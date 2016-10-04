Subaru выпустила редкую версию WRX

Subaru выпустила редкую версию WRXОсобый седан с тюнингом от STI будет продаваться пять месяцев
Компания Subaru начала прием заказов на новую спецверсию «заряженного» седана WRX S4. Четырехдверку, получившую приставку в названии tS, доработали в STI — заводском ателье японской марки.
Изменения, коснувшиеся подвески, аналогичны тем, что Subaru провела год назад с WRX STI, выпустив его в особой спецверсии S207. Кроме того, седан получил другую выхлопную систему и передние тормоза Brembo.
За доплату предложен пакет NBR Challenge, посвященный победам японской марки в гонке «24 часа Нюрбургринга». В него включены черные 19-дюймовые колеса, карбоновый спойлер и спецаильная эмблема на крышке багажника.
Кроме того, седан получил «спортивные» кресла Recaro и красные декоративные вставки интерьера. Также для пакета NBR доступен руль, обтянутый искусственной замшей.
Мощность двигателя осталась прежней. Двухлитровая турбочетверка выдает 296 лошадиных сил. Коробка передач — вариатор с улучшенным, по сравнению с обычной версией, охлаждением.
Subaru WRX S4 tS будет продаваться только в Японии до 12 марта 2017 года. Минимальная стоимость — 4 миллиона 968 тысяч иен (3 миллиона 28 тысяч рублей).