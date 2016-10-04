Subaru выпустила редкую версию WRX

За доплату предложен пакет NBR Challenge, посвященный победам японской марки в гонке «24 часа Нюрбургринга». В него включены черные 19-дюймовые колеса, карбоновый спойлер и спецаильная эмблема на крышке багажника.

Кроме того, седан получил «спортивные» кресла Recaro и красные декоративные вставки интерьера. Также для пакета NBR доступен руль, обтянутый искусственной замшей.