Lincoln возродил слух о возвращении «суицидальных» дверей

Американская марка опубликовала в твиттере пост с рассказом об аналогичном решении, использовавшемся на модели Continental в 60-х. При этом вместо «суицидальные» употреблялся термин сenter-opening doors (центрально-открывающиеся двери). Кроме того, Lincoln попросил подписчиков следить за обновлениями в Instagram, где будет размещена дополнительная информация.
Making a statement without a word. Center-opening doors elevated the Lincoln #Continental of the mid 1960's to the pinnacle of mid-century style, a car driven by the likes of Pablo Picasso. #TBT... or is it? Stay tuned to our Instagram feed for more. pic.twitter.com/KZ7OYEqDzP— Lincoln Motor Company (@LincolnMotorCo) 13 декабря 2018 г.
Ранее стало известно, что на ежегодной встрече дилеров Lincoln показал фотографии новой модификации Continental c «суицидальными» дверями и рассказал о планах вывода ее на рынок. Однако точных сроков появления такой машины и более детальной информации по-прежнему нет. Вдобавок непонятно, будут «суицидальные» двери у модели текущего поколения или уже следующего.
Модель Continental возродили в 2016 году как замену тогдашнему MKS. Десятое поколения седана построено на платформе Ford Mondeo. На американском рынке Continental доступен с твин-турбо моторами семейства EcoBoost объемом 2,7 и 3,0 литра, а также атмосферным Cyclone V6 3.7. Отдача двигателей составляет 340, 406 и 309 лошадиных сил соответственно.