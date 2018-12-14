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11:40

Lincoln возродил слух о возвращении «суицидальных» дверей

Открывающиеся против хода движения двери может получить седан Continental

Компания Lincoln возродила слух о появлении в линейке моделей с так называемыми «суицидальными» дверями, то есть открывающимися против хода движения. Их может получить одна из модификаций седана Continental, фотографии которой производитель показал на ежегодной встрече с дилерами весной этого года.

Американская марка опубликовала в твиттере пост с рассказом об аналогичном решении, использовавшемся на модели Continental в 60-х. При этом вместо «суицидальные» употреблялся термин сenter-opening doors (центрально-открывающиеся двери). Кроме того, Lincoln попросил подписчиков следить за обновлениями в Instagram, где будет размещена дополнительная информация.

Ранее стало известно, что на ежегодной встрече дилеров Lincoln показал фотографии новой модификации Continental c «суицидальными» дверями и рассказал о планах вывода ее на рынок. Однако точных сроков появления такой машины и более детальной информации по-прежнему нет. Вдобавок непонятно, будут «суицидальные» двери у модели текущего поколения или уже следующего.

Lincoln Continental образца 1964 года

Модель Continental возродили в 2016 году как замену тогдашнему MKS. Десятое поколения седана построено на платформе Ford Mondeo. На американском рынке Continental доступен с твин-турбо моторами семейства EcoBoost объемом 2,7 и 3,0 литра, а также атмосферным Cyclone V6 3.7. Отдача двигателей составляет 340, 406 и 309 лошадиных сил соответственно.

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