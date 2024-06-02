Видео: древний Nissan Sunny GTI проверили «лосиным тестом»Ни о каком попадании в зачётную скорость не было и речи
На тесте оказался автомобиль от частного владельца, поэтому машина имела ряд доработок — например, 16-дюймовые колёса с шинами Yokohama Advan Fleva и винтовую подвеску BC Racing. Но 143-сильный 2,0-литровый бензиновый двигатель оказался стандартным.
Пройти зачётное упражнение на скорости 77 километров в час седану не удалось — удержаться в коридоре из конусов в «лосином тесте» японская модель смогла только на 67 километрах в час. И это исключительно за счёт мастерства испытателя, поскольку никакой ассистирующей электроники в модели нет.
Скорость прохождения «лосиного теста» в ходе заездов удалось увеличить за счёт работы с давлением в покрышках и, естественно, полученного за несколько попыток понимания поведения автомобиля. Так что Nissan Sunny GTI наглядно показал, насколько за прошедшие десятилетия шагнули вперёд ездовые повадки современных машин, оснащённых электронными ассистентами водителя.