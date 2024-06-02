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Новости
Опубликовано 02 июня 2024, 15:30
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Видео: древний Nissan Sunny GTI проверили «лосиным тестом»

Ни о каком попадании в зачётную скорость не было и речи
Древний седан Nissan Sunny GTI проверили классическим «лосиным тестом». Журналисты издания km77 провели необычный «лосиный тест». В рамках заездов машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и вернуться обратно в свою полосу. В традиционном для экспертов испытании на сей раз принял участие не современный автомобиль, а классический Nissan Sunny GTI из 1990-х. Модель не имеет никакой ассистирующей водителю электроники, что бросает вызов даже опытным экспертам.
Видео: древний Nissan Sunny GTI проверили «лосиным тестом»
© km77.com
Александр Пономарёв

На тесте оказался автомобиль от частного владельца, поэтому машина имела ряд доработок — например, 16-дюймовые колёса с шинами Yokohama Advan Fleva и винтовую подвеску BC Racing. Но 143-сильный 2,0-литровый бензиновый двигатель оказался стандартным.

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Пройти зачётное упражнение на скорости 77 километров в час седану не удалось — удержаться в коридоре из конусов в «лосином тесте» японская модель смогла только на 67 километрах в час. И это исключительно за счёт мастерства испытателя, поскольку никакой ассистирующей электроники в модели нет.

Скорость прохождения «лосиного теста» в ходе заездов удалось увеличить за счёт работы с давлением в покрышках и, естественно, полученного за несколько попыток понимания поведения автомобиля. Так что Nissan Sunny GTI наглядно показал, насколько за прошедшие десятилетия шагнули вперёд ездовые повадки современных машин, оснащённых электронными ассистентами водителя.

Источник:km77.com
Автор:Александр Пономарёв
Тег:
#Nissan