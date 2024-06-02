Видео: древний Nissan Sunny GTI проверили «лосиным тестом»

Ни о каком попадании в зачётную скорость не было и речи

Древний седан Nissan Sunny GTI проверили классическим «лосиным тестом». Журналисты издания km77 провели необычный «лосиный тест». В рамках заездов машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и вернуться обратно в свою полосу. В традиционном для экспертов испытании на сей раз принял участие не современный автомобиль, а классический Nissan Sunny GTI из 1990-х. Модель не имеет никакой ассистирующей водителю электроники, что бросает вызов даже опытным экспертам.