Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:42

Американец собрал из двух Ford уникальный внедорожник

Основой машины стали F-250 Super Duty и Excursion

Алексей Носаченко
Американец Дэвид Стокман, житель городка Уэтерфорд в Техасе, построил уникальный кастомный внедорожник Super Bronco. Автомобиль фактически сделан из двух машин: пикапа Ford F-250 Super Duty 2005 года и пятидверного Ford Excursion 2001-го.

Первоначальный план Стокмана был таков: укоротить Ford Excursion и имплантировать в его моторный отсек 6,0-литровый дизель от F-250 Super Duty. Однако потом он решил распилить оба автомобиля и объединить их в один. Получилось, что у Super Bronco передняя часть вместе с рамой заимствована у пикапа, а задняя — у внедорожника. Причем Стокману не просто удалось объединить две машины, а еще и аккуратно вставить между кузовами открывающиеся против хода движения небольшие двери.

>
Reload
1 / 3

Остальные детали, такие как передние крылья и капот, Super Bronco достались от другого F-250, но уже 2008 года. Решетка радиатора — от современного пикапа. Кроме того, Стокман врезал в кузов Excursion задние фонари от F-150 образца 2017 года, и соединил их светящейся перемычкой с надписью Super Bronco.

Салон внедорожника тоже пришлось существенно передавать: для этого использовали элементы от модификации F-150 King Ranch и Lincoln MKX.

Под капотом Super Bronco установлен 6,0-литровый дизель Power Stroke, выдающий около 400 лошадиных сил и совмещенный с автоматической коробкой передач. Привод — полный.