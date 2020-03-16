Американец собрал из двух Ford уникальный внедорожник

Остальные детали, такие как передние крылья и капот, Super Bronco достались от другого F-250, но уже 2008 года. Решетка радиатора — от современного пикапа. Кроме того, Стокман врезал в кузов Excursion задние фонари от F-150 образца 2017 года, и соединил их светящейся перемычкой с надписью Super Bronco.

Салон внедорожника тоже пришлось существенно передавать: для этого использовали элементы от модификации F-150 King Ranch и Lincoln MKX.