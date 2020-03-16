Американец собрал из двух Ford уникальный внедорожник

Первоначальный план Стокмана был таков: укоротить Ford Excursion и имплантировать в его моторный отсек 6,0-литровый дизель от F-250 Super Duty. Однако потом он решил распилить оба автомобиля и объединить их в один. Получилось, что у Super Bronco передняя часть вместе с рамой заимствована у пикапа, а задняя — у внедорожника. Причем Стокману не просто удалось объединить две машины, а еще и аккуратно вставить между кузовами открывающиеся против хода движения небольшие двери.
Остальные детали, такие как передние крылья и капот, Super Bronco достались от другого F-250, но уже 2008 года. Решетка радиатора — от современного пикапа. Кроме того, Стокман врезал в кузов Excursion задние фонари от F-150 образца 2017 года, и соединил их светящейся перемычкой с надписью Super Bronco.
Салон внедорожника тоже пришлось существенно передавать: для этого использовали элементы от модификации F-150 King Ranch и Lincoln MKX.
Под капотом Super Bronco установлен 6,0-литровый дизель Power Stroke, выдающий около 400 лошадиных сил и совмещенный с автоматической коробкой передач. Привод — полный.