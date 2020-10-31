В прошедшем с июня по сентябрь нынешнего года исследовании приняли участие 17 различных систем полуавтономного вождения. Испытания проводились в США на закрытом тестовом полигоне площадью в 1,32 квадратных километра и близлежащих дорогах общего пользования. Эксперты Consumer Reports провели для каждой системы 36 отдельных тестов в пяти категориях: возможности и производительность, вовлечённость водителя, простота использования, безопасность использования и действия в экстренных ситуациях. По результатам исследования автопилот Tesla проиграл аналогичной системе от Cadillac.
Фирменную систему полуавтономного вождения Super Cruise от Cadillac назвали лучшей в общем зачёте: она победила в трёх из пяти категорий — в двух остальных лидерство по итогам оказалось у Autopilot компании Tesla. Автопилот Cadillac эксперты назвали самым сбалансированным. В тестах систем полуавтономного вождения приняли участие Cadillac CT6, Tesla Model Y, Lincoln Corsair, Audi e-Tron, Hyundai Palisade, Mercedes-Benz GLS 450, Subaru Outback, BMW 330i, Porsche Taycan, Volvo S60, Honda CR-V, Nissan Leaf, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Buick Encore GX, Range Rover Evoque и Mazda CX-30.