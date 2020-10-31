В прошедшем с июня по сентябрь нынешнего года исследовании приняли участие 17 различных систем полуавтономного вождения. Испытания проводились в США на закрытом тестовом полигоне площадью в 1,32 квадратных километра и близлежащих дорогах общего пользования. Эксперты Consumer Reports провели для каждой системы 36 отдельных тестов в пяти категориях: возможности и производительность, вовлечённость водителя, простота использования, безопасность использования и действия в экстренных ситуациях. По результатам исследования автопилот Tesla проиграл аналогичной системе от Cadillac.