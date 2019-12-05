Acura скрестила свой первый внедорожник с последним

Сотрудничество Honda и Isuzu в 1990-х привело к тому, что рамный внедорожник Trooper начали продавать в Японии под именем Honda Horizon, а в США — как Acura SLX. Он оснащался 3,5-литровым V6 (218 сил), четырехдиапазонным автоматом и подключаемым полным приводом. Для премиум-марки SLX стал одновременно и первым внедорожником, и первой моделью с приводом на все колеса. Нынешний рестомод призван напомнить об истории бренда и показать, как сильно изменились технологии.
К постройке Super Handling SLX привлекли команду инженеров Acura и пилотов, выступающих в гонке «Пайкс Пик». Главной сложностью стала смена компоновки: у SLX двигатель уставлен продольно, а новый предстояло расположить поперек. Кроме того, потребовалась замена заднего неразрезного моста на многорычажку. После завершения работ под капотом SLX прописался гоночный 2,0- литровый VTEC Turbo с отдачей около 350 сил. Его совместили с 10-диапазонным автоматом и фирменным полным приводом SH-AWD.
Внешность при этом осталось практически неизменной. Сохранилась двухцветная схема окраски Red Pearl/Champagne-Silver, но оригинальные колеса заменили на 17-дюймовые Fifteen52 Tarmac с шинами Yokohama Geolander A/T. Сзади появились новый кожух запаски и шильдик SH-AWD. Салон трогать не стали: его перетянули кожей Dark Grey Milano, на руль установили подрулевые лепестки, а двери украсили декоративными панелями «под дерево».