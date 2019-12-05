Acura скрестила свой первый внедорожник с последним

Сотрудничество Honda и Isuzu в 1990-х привело к тому, что рамный внедорожник Trooper начали продавать в Японии под именем Honda Horizon, а в США — как Acura SLX. Он оснащался 3,5-литровым V6 (218 сил), четырехдиапазонным автоматом и подключаемым полным приводом. Для премиум-марки SLX стал одновременно и первым внедорожником, и первой моделью с приводом на все колеса. Нынешний рестомод призван напомнить об истории бренда и показать, как сильно изменились технологии.