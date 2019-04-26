Кен Блок показал «Джимхану», снятую на пленку

В седьмой версии «Джимханы» Кен Блок ездит на Mustang Hoonicorn RTR V1. Это полноприводное купе построено вокруг кастомной рамы от ASD Motorsports и оснащено 6,2-литровым двигателем V8, выдающим 845 лошадиные сил и 976 Нм крутящего момента.
Позднее Hoonicorn доработали: установили две турбины Garrett, новый впускной коллектор и систему впрыска метанола. После модернизации отдача двигателя возросла до 1400 лошадиных сил и 1675 Нм момента.
Видео: Ken Block
Последней частью «Джимханы» является десятая. Эпизоды для нее снимались в Мексике, Швеции, Детройте, Лос-Анджелесе и техасском городе Шамрок. В ролике снимаются сразу пять машин Кена Блока: 927-сильный пикап Hoonitruck, полноприводный «Мустанг», ралли-кроссовый «Фокус», раллийная «Фиеста» и гоночный Escort RS.
Позже также вышли режиссерские версии трех эпизодов десятой части «Джимханы». Эти ролики можно посмотреть здесь.