Кен Блок показал «Джимхану», снятую на пленку

В седьмой версии «Джимханы» Кен Блок ездит на Mustang Hoonicorn RTR V1. Это полноприводное купе построено вокруг кастомной рамы от ASD Motorsports и оснащено 6,2-литровым двигателем V8, выдающим 845 лошадиные сил и 976 Нм крутящего момента.

Позднее Hoonicorn доработали: установили две турбины Garrett, новый впускной коллектор и систему впрыска метанола. После модернизации отдача двигателя возросла до 1400 лошадиных сил и 1675 Нм момента.