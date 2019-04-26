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13:49

Кен Блок показал «Джимхану», снятую на пленку

В этом эпизоде Блок ездил на 845-сильном Mustang Hoonicorn

Кен Блок выложил в YouTube запись Gymkhana 7, сделанную на пленку формата «Супер 8». Благодаря особой цветопередаче и глубине картинка на ней выглядит по-настоящему винтажно, в духе фильмов 60-70-х годов.
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В седьмой версии «Джимханы» Кен Блок ездит на Mustang Hoonicorn RTR V1. Это полноприводное купе построено вокруг кастомной рамы от ASD Motorsports и оснащено 6,2-литровым двигателем V8, выдающим 845 лошадиные сил и 976 Нм крутящего момента.

Позднее Hoonicorn доработали: установили две турбины Garrett, новый впускной коллектор и систему впрыска метанола. После модернизации отдача двигателя возросла до 1400 лошадиных сил и 1675 Нм момента.

Видео: Ken Block
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Последней частью «Джимханы» является десятая. Эпизоды для нее снимались в Мексике, Швеции, Детройте, Лос-Анджелесе и техасском городе Шамрок. В ролике снимаются сразу пять машин Кена Блока: 927-сильный пикап Hoonitruck, полноприводный «Мустанг», ралли-кроссовый «Фокус», раллийная «Фиеста» и гоночный Escort RS.

Позже также вышли режиссерские версии трех эпизодов десятой части «Джимханы». Эти ролики можно посмотреть здесь.

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