Каким будет новый Skoda Superb: моторы и оснащение

Каким будет новый Skoda Superb: моторы и оснащениеЧетвертое поколение может стать последней неэлектрической итерацией фламгана чешской марки
Компания Skoda раскрыла подробности о моторах и оснащении нового Superb. До премьеры еще довольно далеко — она состоится в ноябре — однако Skoda решила озвучить подробные характеристики уже сейчас, проиллюстрировав их снимками и видео модели в камуфляже. Новый Superb, унифицированный с Volkswagen Passat, получит дизельные, бензиновые, мягкогибридные и подключаемый варианты, а также обзаведется передовыми функциями и технологиями.
В отличие от Passat, Skoda Superb четвертой генерации будет доступен в кузове «седано-хэтчбек» и универсал. Оба варианта превзойдут по габаритам текущее поколение, но любопытно, что хэтчбек будет чуть длиннее исполнения Combi — 4912 миллиметров против 4902. Объем багажника составит 645 и 690 литров соответственно.
Оснащение Superb расширится за счет 28 функций Simply Clever. В их числе — крышка багажного отделения с электроприводом, держатель для планшета в центральном подлокотнике сзади, воронка в крышке бачка омывателя лобового стекла и разнообразные отсеки для хранения.
Экран мультимедийной системы вырастет до 12,9 дюйма, а рычаг селектора передач переедет на рулевую колонку. Дополнят список оборудования системы ADAS и до 10 подушек безопасности.
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В основе нового Superb, как и Passat — улучшенная архитектура MQB. В моторную гамму войдут три бензиновых мотора объемом от 1,5 до двух литров и мощностью от 150 до 265 сил, один из которых предложат в составе «мягкой» гибридной установки.
Альтернативой станут два дизельных мотора 2.0 на 150 и 193 силы, а также 204-сильный плагин-гибрид. Последний проедет до 100 километров на чистом электричестве благодаря заметно подросшему аккумулятору емкостью 25,7 киловатт-часа.
Все варианты сочетаются с шести- либо семидиапазонным «роботом» DSG, у самых мощных бензиновых и дизельных версий привод полный.
За всю историю модели Skoda удалось продать 1,56 миллиона Superb. Самым популярным стало уходящее третье поколение: на нем остановили выбор 805 тысяч покупателей, в то время как на первом — только 137 тысяч.
Производство нового Superb организуют на заводе Volkswagen в словацкой Братиславе по соседству с Passat.