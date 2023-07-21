Каким будет новый Skoda Superb: моторы и оснащение

В отличие от Passat, Skoda Superb четвертой генерации будет доступен в кузове «седано-хэтчбек» и универсал. Оба варианта превзойдут по габаритам текущее поколение, но любопытно, что хэтчбек будет чуть длиннее исполнения Combi — 4912 миллиметров против 4902. Объем багажника составит 645 и 690 литров соответственно.

Оснащение Superb расширится за счет 28 функций Simply Clever. В их числе — крышка багажного отделения с электроприводом, держатель для планшета в центральном подлокотнике сзади, воронка в крышке бачка омывателя лобового стекла и разнообразные отсеки для хранения.

Экран мультимедийной системы вырастет до 12,9 дюйма, а рычаг селектора передач переедет на рулевую колонку. Дополнят список оборудования системы ADAS и до 10 подушек безопасности.