Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
20:16

Skoda представила обновленный Superb

В линейке модели впервые появился подключаемый гибрид и вседорожная версия Scout

Skoda Super iV
На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb. Одновременно с этим чешская марка объявила о запуске суббренда iV, куда войдут подключаемые гибриды и электромобили. Первенцами линейки стали Superb iV и батарейный ситикар CITIGOe iV.

Рестайлинговый Skoda Superb отличается слегка подкорректированным дизайном: изменились бамперы, увеличилась решетка радиатора, а фары, которые теперь по умолчанию светодиодные, стали уже. Сзади появилась горизонтальная хромированная полоса, соединяющая фонари, и надпись Skoda вместо привычного логотипа. Топовая версия Laurin & Klemen — это больше хрома и «аэродинамические» 18-дюймовые колеса, вседорожная Scout — увеличенный на 15 миллиметров дорожный просвет, защитный обвес, 18-дюймовые колеса, внедорожный ездовой режим и полный привод.

Skoda Super Scout будет предлагаться только со старшими моторами: 2.0 TDI и 2.0 TSI.

Впервые в линейке Skoda Superb появилась версия с подключаемой гибридной силовой установкой. Super iV оснащается 1.4 TSI (156 сил), 115-сильным электромотором и шестидиапазонным «роботом» DSG. Суммарная отдача — 218 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. На электротяге гибридный Superb проедет до 55 километров по цикле WLTP, а общий запас хода составляет 850 километров. Батарея емкостью 13 киловатт-часов наполняется от настенного зарядного устройства за 3,5 часа. В режиме движения на электротяге у гибрида активируется звуковой генератор E-noise, чтобы автомобиль могли слышать пешеходы.

Подключаемый гибрид Skoda Superb iV станет частью суббренда iV. Под этой аббревиатурой Skoda будет выпускать эко-модели и развивать сопуствующие онлайн-сервисы.Например, поиск, бронирование и оплату зарядный станций.

Помимо гибрида, в линейку вошли три дизеля и два бензиновых двигателя. 1.6 TDI (120 сил) работает в паре с 7-ступенчатой DSG, 2.0 TDI (150 сил) из нового семейства EVO может быть совмещен с «механикой» или «роботом», топовый 2.0 TDI (190 сил) предлагается с DSG и опциональным полным приводом. Бензиновый 1.5 TSI (150 сил) также сочетается с «механикой» или «роботом», а 272-сильный 2.0 TSI — только с DSG и полным приводом.

>
Reload
1 / 5

В списке доступного оборудования Skoda Superb появились матричные светодиодные фары. Они могут «отключать» отдельные сегменты светового пучка, подстраиваются под погодные условия и показывают анимацию при приближении или уходе владельца. Вдобавок в списке опций есть предиктивный круиз-контроль, подстраивающийся под характер дороги с помощью данных навигации и камеры, и система Emergency Assist, которая, учитывая трафик, автоматически припаркует автомобиль на обочине многополосного шоссе.

>
Reload
1 / 3

Интерьер Superb преобразился за счет хромированного декора и новых материалов обивки сидений (в том числе алькантары). Лифтбек и универсал можно оборудовать виртуальной «приборки», медиакомплексом Columbus с 9,2-дюймовым дисплеем, голосовым управлением и распознаванием жестов, беспроводной зарядкой для смартфонов, точкой доступа WiFi.

Любую версию Skoda Superb, исключение составляют машины с начальным 1.6 TDI, можно заказать в исполнении Sportline. Оно отличается заниженной на 10-миллиметров подвеской, спортивными креслами с комбинированной обивкой из кожи и алькантары, а также специальным режимом отображения информации о боковых ускорениях Performance Monitor.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...