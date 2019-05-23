Skoda представила обновленный Superb

Помимо гибрида, в линейку вошли три дизеля и два бензиновых двигателя. 1.6 TDI (120 сил) работает в паре с 7-ступенчатой DSG, 2.0 TDI (150 сил) из нового семейства EVO может быть совмещен с «механикой» или «роботом», топовый 2.0 TDI (190 сил) предлагается с DSG и опциональным полным приводом. Бензиновый 1.5 TSI (150 сил) также сочетается с «механикой» или «роботом», а 272-сильный 2.0 TSI — только с DSG и полным приводом.