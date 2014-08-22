"Хонда" добавила гибриду CR-Z механический нагнетатель

"Хонда" добавила гибриду CR-Z механический нагнетательМощность хэтчбека CR-Z возросла на 70 лошадиных сил
Спортивное подразделение компании Honda – Honda Performance Development – представило пакет доработок для гибридного хэтчбека CR-Z. В набор входят механический нагнетатель, интеркулер, перенастроенный блок управления двигателем и воздушный фильтр. После установки комплекта мощность силовой установки вырастет со 130 до 197 лошадиных сил.
Силовая установка CR-Z состоит из 1,5-литрового двигателя, 14-сильного электромотора и комплекта литий-ионных батарей мощностью 15 киловатт. Разгон с нуля до ста километров в час занимает у гибрида 8,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 километров в час. Как изменятся динамические характеристики после замены деталей, не уточняется.
Стоимость пакета без установки составляет 5 тысяч 495 долларов. Новинка доступна для заказа только для CR-Z 2013 и 2014 модельных годов у официальных дилеров Honda в США.
Кроме того, для CR-Z можно отдельно заказать спортивный выпуск, другие амортизаторы и пружины, более мощные тормоза с 300-миллиметровыми дисками, 18-дюймовые колесные диски с покрышками Michelin Pilot Super Sport, а также наклейки на различные элементы кузова.
В конце 2013 года стало известно, что Honda из-за низкой популярности этой модели откажется от поставок CR-Z в Европу. Продажи гибрида на территории США и Японии будут продолжены.