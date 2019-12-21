Видео: российские блогеры превратили Toyota Supra в багги

Доработка «Супры» свелась к удлинению нижних рычагов подвески, усилению точек крепления и замене амортизаторов, а также установке поперечин. По оценке блогеров, ход подвески после модернизации был увеличен до 300-350 миллиметров, так что модернизированное купе способно без ущерба преодолевать раллийные спецучастки и даже прыгать с небольшой высоты. Переделанную Toyota назвали «Супраджип».
Видео: Русская Джимхана
Постройка из «Супры» корча с огромными ходами подвески и усиленной ходовой частью — не первый проект «Русской Джимханы». Два месяца назад умельцы выпустили срежиссированный ролик, в котором главную роль играл переделанный «ушастый» «Запорожец» с каркасом безопасности и ралли-кроссовым шасси.
Фото: Скрин видео, Русская Джимхана
Коллектив «Русской Джимханы» одновременно работает ещё над несколькими роликами — идёт процесс постройки гоночного болида из «Победы», а также превращение УАЗа во внедорожный трофи-трак с полуметровыми ходами подвески.