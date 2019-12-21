Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:59

Видео: российские блогеры превратили Toyota Supra в багги

Старенький японский спорткар адаптировали для езды по бездорожью

© Скрин видео, Русская Джимхана
Сергей Ильин
Авторы YouTube-канала «Русская Джимхана» показали процесс постройки автомобиля повышенной проходимости из Toyota Supra в кузове A70. Блогеры решили усилить ходовую часть и увеличить ходы подвески, чтобы японское купе могло двигаться на высокой скорости по пересечённой местности и прыгать с трамплинов.

Доработка «Супры» свелась к удлинению нижних рычагов подвески, усилению точек крепления и замене амортизаторов, а также установке поперечин. По оценке блогеров, ход подвески после модернизации был увеличен до 300-350 миллиметров, так что модернизированное купе способно без ущерба преодолевать раллийные спецучастки и даже прыгать с небольшой высоты. Переделанную Toyota назвали «Супраджип».

Видео: Русская Джимхана

Постройка из «Супры» корча с огромными ходами подвески и усиленной ходовой частью — не первый проект «Русской Джимханы». Два месяца назад умельцы выпустили срежиссированный ролик, в котором главную роль играл переделанный «ушастый» «Запорожец» с каркасом безопасности и ралли-кроссовым шасси.

>
Reload
1 / 7

Фото: Скрин видео, Русская Джимхана

Коллектив «Русской Джимханы» одновременно работает ещё над несколькими роликами — идёт процесс постройки гоночного болида из «Победы», а также превращение УАЗа во внедорожный трофи-трак с полуметровыми ходами подвески.