Видео: российские блогеры превратили Toyota Supra в багги

Доработка «Супры» свелась к удлинению нижних рычагов подвески, усилению точек крепления и замене амортизаторов, а также установке поперечин. По оценке блогеров, ход подвески после модернизации был увеличен до 300-350 миллиметров, так что модернизированное купе способно без ущерба преодолевать раллийные спецучастки и даже прыгать с небольшой высоты. Переделанную Toyota назвали «Супраджип».