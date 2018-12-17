Toyota продаст камуфляж новой «Супры» как упаковочную бумагу для подарков

Идея узора камуфляжа для прототипа Toyota Supra нового поколения позаимствована у маскировочного покрытия боевых кораблей Первой мировой войны. Смысл этих геометрических узоров был не в том, чтобы замаскировать судно, а в том, чтобы скрыть его форму и даже направление движения. Цветовая схема взята с ливреи гоночных машины Toyota Gazoo Racing.

Публичный дебют новой «Супры», построенной на общей платформе с BMW Z4 шестого поколения, состоится на автосалоне в Детройте 14 января. Через несколько дней первый экземпляр спорткара выставят на аукционе Barrett-Jackson. Купе будет выкрашено в матовый серый цвет с контрастными красными корпусами наружных зеркал и матовыми черными колесами. Вырученные от продажи средства Toyota передаст Ассоциации американских кардиологов (American Heart Association) и благотворительному Фонду Боба Вудраффа, который помогает пострадавшим от терактов 11 сентября 2001 года.