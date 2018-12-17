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11:08

Toyota продаст камуфляж новой «Супры» как упаковочную бумагу для подарков

Вырученные средства передадут в фонд поддержки бездомных

Британский офис Toyota продаст 500 рулонов оберточной бумаги, выполненной в стиле камуфляжной пленки прототипов новой «Супры». Вырученные средства передадут в фонд благотворительной программы Crisis at Christmas, цель которой оказание помощи бездомным.

Каждый лист оберточной бумаги размером 695 x 1000 миллиметров обойдется в пять фунтов стерлингов (420 рублей по текущему курсу). Нанесенный на его поверхность рисунок представляет собой сочетание черных, белых и красных геометрических фигур, а также внутризаводского индекса модели — A90.

Видео: Toyota UK
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Идея узора камуфляжа для прототипа Toyota Supra нового поколения позаимствована у маскировочного покрытия боевых кораблей Первой мировой войны. Смысл этих геометрических узоров был не в том, чтобы замаскировать судно, а в том, чтобы скрыть его форму и даже направление движения. Цветовая схема взята с ливреи гоночных машины Toyota Gazoo Racing.

Публичный дебют новой «Супры», построенной на общей платформе с BMW Z4 шестого поколения, состоится на автосалоне в Детройте 14 января. Через несколько дней первый экземпляр спорткара выставят на аукционе Barrett-Jackson. Купе будет выкрашено в матовый серый цвет с контрастными красными корпусами наружных зеркал и матовыми черными колесами. Вырученные от продажи средства Toyota передаст Ассоциации американских кардиологов (American Heart Association) и благотворительному Фонду Боба Вудраффа, который помогает пострадавшим от терактов 11 сентября 2001 года.

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