Единственную в своем роде «Супру» с двигателем V12 выставят на аукцион

Японский аукционный дом BH Auction в январе следующего года выставит на торги уникальную Toyota Supra с двигателем V12. Автомобиль построен известным тюнером и основателем ателье Top Secret Кадзухико «Смоки» Нагата.

Вместо трехлитрового 2JZ-GTE, «Супра» оснащена пятилитровым двигателем V12 от седана Toyota Century c двумя турбонагнетателями HKS и специально разработанным впускным коллектором. Отдача мотора составляет около 1000 лошадиных сил и 1010 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой» Getrag.

На автомобиль также установлен новый аэродинамический обвес Top Secret, подвеска Aragosta с волновыми редукторами, гоночные амортизаторы Roberuta, восьмипоршневые тормозные механизмы, капот из углеродного волокна и фиксированное заднее антикрыло. Кузов «Супры» выкрашен в фирменный золотистый цвет тюнинг-ателье.

Споркар был построен для скоростных заездов — на нем планировалось побить рекорд скорости в 321 километров в час. Для этого «Смоки» Нагата отправился в Великобританию, где на трассе A1 смог разогнаться до 317 километров в час, после чего был арестован полицией и несколько дней провел в тюрьме.

Позднее автомобиль установил несколько рекордов в Новой Зеландии и Италии, в частности, на испытательном треке Нардо он смог разогнаться до 358 километров в час.

Ожидается, что Toyota Supra нового поколения дебютирует в 2018 году. Сборку модели наладят на заводе в Австрии, где также будет выпускать соплатформенный родстер BMW Z5.