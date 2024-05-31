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Новости
Опубликовано 31 мая 2024, 17:00
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Эксперт назвал пять неочевидных вещей, которые стоит держать в машине

Они могут спасти жизнь
Составлен список неочевидных вещей, которые нужно держать в машине. Обычно водители возят с собой аптечку, аварийные треугольник, инструменты и иногда огнетушитель. Но профессионалы должны быть готовы к любой ситуации, поэтому держат при себе и стеклобой, и изотермические одеяла, и даже противопожарное полотно, которым можно потушить воспламенившийся моторный отсек.
Эксперт назвал пять неочевидных вещей, которые стоит держать в машине
© Алексей Куденко / РИА Новости
Редакция «Мотора»

Эксперт Motor.ru Асатур Бисембин рассказал, какие вещи стоит всегда возить с собой в машине.

Помимо привычных аптечек, светоотражающих жилетов и огнетушителей, в его наборе есть предметы для совсем уж нештатных ситуаций. Например, стеклобой с интегрированным стропорезом, из которого при нажатии кнопки выстреливает сердечник и разбивает окно машины; противопожарное полотно с температурным пределом 600 градусов; а также раскладная пила, огнеупорные перчатки и изотермические одеяла.

Огнетушителей сразу два, причем четырехкилограммовых. Есть целых три знака аварийной остановки, кровоостанавливающие жгуты, в том числе с туринкет с воротковым механизмом, несколько бутылок с чистой питьевой водой и стандартная автомобильная аптечка.

В ней, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ № 1080н, должны находиться медицинские маски, перчатки, бинты, лейкопластырь, марлевые салфетки и устройство для проведения искусственного дыхания.

Помимо всего перечисленного, у водителя с собой есть несколько фонариков, мультитул, внешний аккумулятор для подзарядки гаджетов и туристический свисток. Последний пригодится, если вы заблудились в лесу, надо привлечь внимание спасателей при обрушении конструкции здания и в других чрезвычайных обстоятельствах.

Источник:Motor.ru
Автор:Редакция «Мотора»
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