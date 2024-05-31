Эксперт назвал пять неочевидных вещей, которые стоит держать в машине

Огнетушителей сразу два, причем четырехкилограммовых. Есть целых три знака аварийной остановки, кровоостанавливающие жгуты, в том числе с туринкет с воротковым механизмом, несколько бутылок с чистой питьевой водой и стандартная автомобильная аптечка.

В ней, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ № 1080н, должны находиться медицинские маски, перчатки, бинты, лейкопластырь, марлевые салфетки и устройство для проведения искусственного дыхания.

Помимо всего перечисленного, у водителя с собой есть несколько фонариков, мультитул, внешний аккумулятор для подзарядки гаджетов и туристический свисток. Последний пригодится, если вы заблудились в лесу, надо привлечь внимание спасателей при обрушении конструкции здания и в других чрезвычайных обстоятельствах.