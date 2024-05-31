Эксперт назвал пять неочевидных вещей, которые стоит держать в машине

Эксперт назвал пять неочевидных вещей, которые стоит держать в машинеОни могут спасти жизнь
Эксперт Motor.ru Асатур Бисембин рассказал, какие вещи стоит всегда возить с собой в машине.
Помимо привычных аптечек, светоотражающих жилетов и огнетушителей, в его наборе есть предметы для совсем уж нештатных ситуаций. Например, стеклобой с интегрированным стропорезом, из которого при нажатии кнопки выстреливает сердечник и разбивает окно машины; противопожарное полотно с температурным пределом 600 градусов; а также раскладная пила, огнеупорные перчатки и изотермические одеяла.
Огнетушителей сразу два, причем четырехкилограммовых. Есть целых три знака аварийной остановки, кровоостанавливающие жгуты, в том числе с туринкет с воротковым механизмом, несколько бутылок с чистой питьевой водой и стандартная автомобильная аптечка.
В ней, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ № 1080н, должны находиться медицинские маски, перчатки, бинты, лейкопластырь, марлевые салфетки и устройство для проведения искусственного дыхания.
Помимо всего перечисленного, у водителя с собой есть несколько фонариков, мультитул, внешний аккумулятор для подзарядки гаджетов и туристический свисток. Последний пригодится, если вы заблудились в лесу, надо привлечь внимание спасателей при обрушении конструкции здания и в других чрезвычайных обстоятельствах.